Det var øvelsen løperne ville slippe, og Norge fikk svensk kjeft for «Ø-laget»

(Dagbladet): Da Norge nedprioriterte mix stafett i VM i Östersund i 2008, fikk den frittalende svensken Björn Ferry vann på mølla.

- Det er et Ø-lag. Klart dette øker sjansene våre. Nå har jeg større forhåpninger, sa Ferry, og fikk støtte av den svenske landslagssjefen:

- Er de så dumme at de ikke stiller med det beste laget så får de bare gjøre det, sa Staffan Eklund.

De fikk på mange måter rett i sin skepsis. Anne Ingstadbjørg, Julie Bonnevie-Svendsen, Alexander Os og Rune Brattsveen mislyktes totalt på distansen og ble nummer åtte, mens Sverige og Ferry selv ble nummer fire.

Kjempeprestisje

Men nesten ti år senere er situasjonen helt annerledes.

Mix stafett har fått langt høyere status, og når Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen går ut i ettermiddag, så er det et toppet lag som er ute etter gull.

- Nå er det kjempeprestisje med mix stafett, og det er helt på høyde med de andre øvelsene sånn sett, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold til Dagbladet.

- Det betydde mye at det ble OL-gren, åpenbart. Og så er det jo alltid sånn med nye øvelser at de trenger å sette seg litt. Det var uvant at herrer og kvinner skulle konkurrere sammen, og alt var litt nytt, men nå er det blitt en helt naturlig del av mesterskapene, sier Hanevold.

Det er også verdt å nevne at IBU har flyttet mix stafetten til dag en av VM, mens det i 2008 ble arrangert midt i mesterskapet mellom jaktstarten og normaldistansen for begge kjønn.

Gode gullsjanser

Nevnte Björn Ferry forsto aldri hvorfor mix-stafetten ble sett ned på i utgangspunktet, fortalte han Dagbladet i 2012, men selv om Sveriges medaljesjanser for hvert år ble svekket betraktelig av at de andre nasjonene har «tatt til vettet», ønsket svensken utviklingen velkommen.

- Man vi at alle skal gjøre sitt beste. Den gangen man vinner, ønsker man at alle kanonene er med. Jeg er glad for at Ole Einar, (Emil Hegle) Svendsen og de andre storgutta var med i OL da jeg vant. Gullet betyr litt mer da, sa Ferry.

Halvard Hanevold forteller forøvrig om fantastiske forhold i Hochfilzen i dag, og spår at det norske laget kan konkurrere helt i toppen på VMs første øvelse.

- Jeg tror de har veldig gode muligheter, Norge stiller med et sterkt lag. Det gjør så klart også Tyskland og Frankrike, for å nevne noen av konkurrentene, sier han.

Norge har gjort det bra i øvelsen de siste årene. I Sotsji-OL 2014 ble det gull, og under VM i Holmenkollen i fjor tok det norske laget bronse bak nettopp Frankrike og Tyskland.

