Dette øyeblikket fikk superstjerna til å måpe: - Jeg forstår ikke at det er mulig

(Dagbladet): - Et «mirakel». Et av de beste / villeste / sykeste mottakene i historien. Magi.

Eksperter, supportere og andre som ble fanget av øyeblikket kastet rundt seg med adjektiver og utropstegn etter at Julian Edelman hadde serverte et ellevilt mottak i de dramatiske sluttminuttene under Super Bowl.

Sto fram

New England Patriots hadde nesten hentet inn Atlanta Falcons 28 -3-forsprang, men de trengte å komme seg høyt opp i banen. Raskt.

Det var under tre minutter igjen av den fjerde og siste omgangen.

Quarterback Tom Brady kastet den ovale ballen langt i retning Edelman. 30-åringen fløy inn i en vegg bestående av tre Falcons-spillere og greide, etter litt klabb, babb og tilfeldigheter, å holde ballen i fast grep.

Som videoen viser gikk ballen først i et motstanderbein og via begge hendene til Edelman før han holdt den i et fast grep.

Stort sett hadde det endt med en «incomplete pass» (det angripende laget må tilbake til utgangspunktet og prøve på nytt).

I verste fall hadde det blitt en «interception» (motstanderlaget tar over ballen ) med den konsekvens at Patroits hadde tapt.

Ydmyk

Men denne gangen ble det hovedingrediensen i oppskriften som sikret overtid og at Patriots seinere vant 36-28.

Så hvor bra var egentlig mottaket? Vi lar ekspertene uttale seg, og overlater ordet til den mestvinnende quarterbacken i NFL-historien, Tom Brady, som sto sjokkert og fulgte med:

- Det er et av de beste mottakene jeg har sett noen gang. Jeg forstår ikke hvordan i helvete han gjorde det, sier mannen med fem seirer i Super Bowl til Boston Herald.

Da hovedpersonen ble spurt om dette var hans beste mottak gjennom tidene, sa Edelman:

- Jeg tror han bare sier det fordi vi har en «bromance». Det var et greit spil. Akkurat nå er jeg bare glad.