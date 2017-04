Disse bildene av serieåpningen i Tromsø går «verden rundt»

(Dagbladet): Under serieåpningen mellom Tromsdalen og Åsane i OBOS-ligaen for ti dager siden, var det et helt vanlig syn som møtte tromsøværingene på TUIL Arena.

Men for Åsane, mange «søringer» og i tillegg mange utlendinger, var de seks meter høye snøkantene rundt banen et svært uvanlig syn.

Det mener også den engelske avisa Daily Mail, som har skrevet om det utrolige synet av snøkantene rundt fotballbanen. Avisa beskriver området som en «isgrotte», og trekker fram at supporterne sto oppe på en snøhaug bak det ene målet for å se kampen.

Også spanske ESPN Sports Center hadde plukket opp de unike bildene, og kalte det «en av juvelene» fra den uka.

- Litt ironisk

Tromsdalen-trener, Gaute Ugelstad Helstrup, synes det er artig med internasjonal interesse rundt kampen. Samtidig innrømmer han at laget har hatt en del utfordringer inn mot årets seriestart.

- Det er litt ironisk at vi og Tromsø ble hindret fra å dra på kickoffet til Eliteserien og OBOS-ligaen, siden flyene ble stoppet på grunn av snøstorm. I Oslo, dit vi skulle, var det jo 20 grader og sol. Det forteller litt om forskjellene i det langstrakte land, forteller Helstrup til Dagbladet.

Lagene ble værende i nord i snøen. Og da seriestarten kom måtte banemannskapet på TUIL Arena jobbe for harde livet for å få bort snøen i tide.

Heldigvis var banen spilleklar da de to lagene møttes i serieåpningen. Sett bort fra at det måtte måkes litt ekstra før et par hjørnespark, slik at spillerne fikk nok løpefart.

- Åsane var vel litt overrasket over hvor mye snø det var. Og de kunne nok tenkt seg litt bedre plass til å ta hjørnesparkene, sier Tromsdalen-treneren.

Kampen endte 2-0 til Tromsdalen etter scoringer av Anders Jensen og Håvard Lysvoll.

- Spillerne fikk snø og vind i øynene

Men dette er ikke den første kampen som er omtalt utenfor Norges grenser på grunn av snøvær. Og det blir nok heller ikke den siste.

Da Tromsø tok imot Chelsea i 1997 på Alfheim, fikk kampen enkelt og greit navnet «vinterkrigen på Alfheim». Den gangen endte det med 3-2-seier til Tromsø, men kampen huskes kanskje best for Ruud Gullits ivrige forsøk på å bortforklare tapet.

- Da snøen lavet ned i andre omgang, fikk våre spillere både snø og vind i øynene. Alt gikk imot oss, klaget nederlenderen.

I 2011 møtte Tromsø-spillerne en snødekt matte da de gikk ut for å trene - 45 dager før siste serierunde.

- Heldigvis har Truls Hallen (fysisk trener) funnet fram en kost og er i gang med måking av banen, skrev trener Lars Petter Andreassen på Twitter den gang.

- Tull å spille i Tromsø på denne tida

Forrige sesong spilte Tromsø i Tippeligaen (nå Eliteserien). Da de tok imot Start til kamp 18. mars hadde det falt en del snø i løpet av dagen.

Brøytebiler klarte å få banen fri for snø, slik at kampen kunne bli spilt. Men det mest spennende som skjedde den dagen var snøfallet, og kampen mellom de to lagene endte 0-0.

- Det er bare tull å spille ball i Tromsø på denne tida av året, skrev TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter etter kampen.

Men det er ikke bare her i Norge det har vært snøkaos på fotballkamper.

Da Galatasaray tok imot Juventus i desember 2013 hadde det også lavet ned, og snøen skapte så mye problemer at over halve kampen måtte bli spilt dagen etter.