Dopingjegeren var skeptisk til varsleren, så kom enda en innrømmelse: - Trodde ikke det var så omfattende

(Dagbladet): En hel idrettsverden venter i disse dager på eventuelle straffer og sanksjoner som følge av del to av McLaren-rapporten, som kom tidligere denne måneden.

Russland har lenge vært mistenkt for systematisk statsstøttet doping, etter den første rapporten fra den kanadiske jussprofessoren Richard McLaren, McLaren-rapporten del en.

Og nå, for andre gang, innrømmer russerne at de har drevet systematisk doping.

- Det var en institusjonell sammensvergelse, sier Anna Antseliovitsj til New York Times, og slår samtidig fast at det ikke er noe som tyder på at dopingprogrammet var statlig styrt, slik det tidligere har vært mistanke om.

Skeptisk til Rodtjenkov-innrømmelse

I mai i år innrømmet labsjefen fra Sotsji-OL, Grogorij Rodtsjenkov, at Russland hadde drevet systematisk doping.

Rodtsjenkov innrømmet at prøver var tuklet med, og at blant annet 14 langrennsløpere egentlig skal ha levert inn positive prøver under OL på hjemmebane.

Den norske dopingjegeren, Inggard Lereim, var skeptisk til Rodtsjenkovs innrømmelser for sju måneder siden. Han kjente godt til russeren fra før, og hadde møtt ham ved flere anledninger. Han kjenner Rodtsjenkov som en hyggelig, men upålitelig person.

- Han har servert så mange løgner. Han er vennlig, men han har samtidig beviselig vært med på de tidligere avsløringene om dopingjuks i hjemlandet, utdypet dopingjegeren i mai.

Vært klar over systematisk doping i en årrekke

Nå har altså Russland innrømmet systematisk doping for andre gang på drøye sju måneder. Dopingjeger Lereim hadde aldri trodd det var så omfattende da Rodtsjenkovs innrømmelser sjokkerte en hel idrettsverden. Likevel har ikke anklagene om systematisk doping vært noe nytt og ukjent.

- Dette er jo ting man har kjent til lenge. Og på bakgrunn av Rodtsjenkovs uttalelser i mai kom jo McLaren-rapporten del en og to. At man i Russland har drevet systematisk doping har man vært klar over siden sovjettiden, men utviklingen nå har vært ganske hurtig, og det har skjedd mye på kort tid, sier Lereim til Dagbladet i dag.

Han beskriver den siste tids dopingavsløringer som et massivt funn, og at det nå vil ta lang tid å bygge opp igjen tilliten til det interne arbeidet i Russland.

Håper på sterkere IOC reaksjon

Lereim håper den internasjonale olympiske komité (IOC), som i juli ikke fulgte verdens antidopingbyrå (WADA) sin anbefaling om å utestenge Russland helt fra de olympiske lekene i Rio i sommer, nå tar grep.

- Da var det bare det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) som tok konsekvensene av McLaren-rapporten del en. Håpet nå er at IOC vil følge de rådene og konklusjonene WADA trekker som følge av sin etterforskning, sier Lereim.

Den norske antidopingjegeren forteller at ingen han har nær kontakt med i antidopingbyråer var fornøyde med IOCs reaksjon i sommer. Derfor håper og mener han at IOC burde reagere sterkere denne gangen.

Selv om det er avdekket en systematisk doping i Russland, sier Lereim at man ikke kan være på den sikre siden når det gjelder hvorvidt utøverne selv har visst hva som har foregått eller ei.

- Dette er et juksesystem som er satt i gang av utøvernes overordnede, det er nok ikke enkeltpersoners verk. Jeg synes det er forferdelig trist for utøverne, selv om de er en del av et system.

- Måtte ta «vitaminpiller»

Lereim forteller at han drev antidopingundervisning under DDR og Sovjet. Også da var det også politisk styring i kulissene.

- Utøverne fikk ikke være med om de ikke ble med på det programmet som var satt. De fikk «vitaminpiller» de måtte ta, og dette var nok bestemt av ledelsen. Vi ser et liknende mønster nå, da har ikke den enkelte utøver noe annet valg enn å stole på sine overordnede.

- Tror du det er utøvere som ikke har visst noe, men bare stolt på sine overordnede?

- Det har nok vært mange uvitende ofre. De navngitte personene som nå er oppe i dagen, om de har visst om dette, kan jeg ikke uttale meg om. Det vil nok bli avklart etterhvert, sier Lereim, og sikter blant annet til de russiske langrennsstjernene Aleksander Legkov og Jevgenij Belov, som tirsdag bekreftet at de er suspendert for doping.

Vil nekte Russland mesterskapsarrangering

Russland skal blant annet arrangere fotball-VM i 2018, samt VM i skiskyting i 2021. Nå tror Lereim at det neste og beste steget er å frata nasjonen de store mesterskapene.

- Om det skulle være uskyldige ofre i dette systemet, så er det kanskje mer effektivt overfor en juksenasjon å nekte dem å arrangere store mesterskap, enn å nekte enkelte utøvere lisens. Å nekte dem å arrangere store idrettsmesterskap tror jeg svir ganske mye for en nasjon, sier dopingjegeren.

Nå venter Lereim i spenning på hva som skjer videre. Men om Russland kan bli utestengt fra all idrett, tør han ikke svare på.

- Jeg er ikke kvalifisert til å gjette alt. Vi må bare få stoppet juksingen og rense opp, så får de juridiske organene ta den delen av jobben, sier Lereim.

Gladiatorinspirert

Russerne fikk en hel verden til å tro at de tok antidopingarbeidet seriøst, men i perioden 2011 til august 2015 bestemte visesportsminister Yury Nagornykh og sportsminister Vitaly Mutko skjebnen til dopingtatte idrettsutøvere.

På samme måte som i gladiatortiden, fikk dopingtatte utøvere tommelen opp eller ned av Nagornyhk og Mutko.

De som fikk tommelen opp av Nagornykh og Mutko, ble frikjent.

Utøverne som fikk tommelen ned av Nagornykh og Mutko, ble utestengt.

Hele 643 positive dopingprøver ble fjernet fra den normale prosedyren i denne fireårsperioden. Med en gang antidopinglaboratoriet i Moskva fant en positiv dopingprøve, ble de formelle prosedyrene avbrutt, og skjebnen havnet i Mutko og Nagornykhs hender.

Fremfor alt ble ikke-russiske utøvere hardt rammet. Bare 12 prosent av de ikke-russiske utøverne ble reddet, mens hele 54 prosent av de russiske doperne slapp fri og fikk konkurrere videre både nasjonalt og internasjonalt

Byttet om prøver under Sotsji-OL

Utøvernes rene urin skal ha blitt fraktet i brus- og babyflasker, og på nattestid skal labsjefen ha blitt beordret til å erstatte mistenkelige urinprøver med rene, for å forhindre positive dopingprøver.

Disse prøvene skal ha blitt levert gjennom et skjult hull i veggen, mens laboratoriet sto ubevoktet på natta. Deretter ble de forseglete prøveglassene, som i utgangspunktet ikke skulle være mulig å tukle med, gitt til en uidentifisert mann som Rodtsjenkov hevder var russisk sikkerhetspoliti.

Ifølge den tidligere labsjefen ble prøveglassene så byttet om.

- Det fungerte som en sveitsisk klokke, sa Rodtsjenkov i mai.

- Grunnløse beskyldninger

Dopingprøvene skal i utgangspunktet være anonymt levert, men ifølge labsjefen skal utøverne ha tatt bilder av skjemaene de fylte ut slik at man kunne finne riktige prøveglass i ettertid.

I mai gikk Vitaly Mutko til kraftig motangrep på Rodtsjenkovs innrømmelser, og kalte beskyldningene absurde.

- Beskyldningene er totalt grunnløse. Vi skal studere denne artikkelen før vi bestemmer oss for hvordan vi vil reagere, sa Mutko da