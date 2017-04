Dortmund-spillerne ønsket ikke å spille dagen etter angrepet. Nå har de et svært dårlig utgangspunkt før returkampen

(Dagbladet): Hjemmelaget fikk verst tenkelig åpning på den utsatte kampen mot Monaco, onsdag kveld.

Allerede etter 15 minutter fikk bortelaget en straffe, da Sokratis Papastathopoulos var litt vel ivrig og felte Kylian Mbappé. Men da Fabinho skulle banke ballen i mål fra krittmerket skjøt han ballen utenfor, og Dortmund slapp unna med skrekken.

Foreløpig. For tre minutter senere satte Mbappé ballen i mål etter en kontring, og sendte bortelaget i ledelsen på det som burde blitt avblåst for offside.

Og da hjemmelagets egen forsvarsspiller, Sven Bender, stupte ballen i eget mål, så det meget mørkt ut for de gule og svarte.

Slet

Før kampen uttalte Dortmund-trener Thomas Tuchel at hans spillere ikke ønsket å spille kampen, men at byråkratiet og kommersialiseringen styrer over sporten. Det var altså ikke overraskende at hjemmelaget slet litt mer enn forventet.

Men det var ikke gitt at det var Monaco som skulle få den beste starten. Det vinglet mye i starten, og der bortelaget satt de mulighetene de trengte, slet Dortmund med å sette sine.

For eksempel like før 0-2-målet, da Kagawa klarte å sende ballen like utenfor mål fra drøye ti meter.

Også like før pause var japaneren i fokus, men denne gangen var det den siste pasningen mot Kagawa som ikke var presis nok til å gi Dortmund en større mulighet.

Slo tilbake

Etter hvilen var det et helt annet Dortmund-lag som kom ut på banen. Kanskje hadde de fått snakket sammen om den katastrofale starten på kampen, og bestemt seg for å gi alt for å sikre uavgjort eller kanskje til og med en seier.

Hjemmelaget presset på fra dommeren blåste i gang kampen igjen, og gikk hardt ut. De slet dog med å komme seg helt gjennom og få ballen i mål.

Derfor var det definitivt ikke ufortjent da Dembele reduserte til 1-2 etter 57 miminutter.

Etter scoringa fortsatte hjemmelaget å presse, men ballen ville ikke i mål. Roman Bürki i Dortmund-målet hadde ikke hatt mye å gjøre etter hvilen, da Łukasz Piszczek på forferdelig vis mistet ballen på egen banehalvdel.

Den snappet Mbappé opp, og alene mot keeper var han iskald. Dermed sto det 1-3, og det så enda tøffere ut for Dortmund foran det kommende returoppgjøret.

Heldigvis for de gule og svarte reduserte Kagawa seks minutter før slutt, etter å ha fintet bort den ene etter den andre innenfor 16-meteren.

Pierre-Emerick Aubameyang fikk en siste mulighet på overtid, men klarte dessverre ikke å presse ballen inn på undersiden av tverrliggeren. Dermed endte oppgjøret 2-3, etter at hjemmelagets spillere fikk verst tenkelige oppladning med gårsdagens eksplosjoner utenfor spillerbussen.