Draktmysteriet: Derfor sitter tyven på millioner - eller null og niks

(Dagbladet): Jakten på Tom Bradys forsvunne Superbowl-drakt er i full gang, og Texas-politiet bes nå hjelpe til.

Brady har fortalt at han la drakta i bagen etter den utrolige snuoperasjonen mot Atlanta Falcons, men at den var borte da han sjekket en stund etter.

Texas' viseguvernør Dan Patrick har nå involvert seg i saken, skriver New York Post.

- I Texas setter vi gjestfrihet og fotball veldig høyt. Tom Bradys drakt har stor historisk verdi, og kalles allerede den mest verdifulle NFL-suveniren noensinne. Trolig skal den til Hall of Fame en dag, og det er viktig at ikke historien forteller at den ble stjålet i Texas, sier Patrick i en uttalelse.

- Jeg er Texans- og Cowboys-fan først og fremst, men den vellykkede Superbowl-finalen i Houston i går var en stor seier for hele staten, og jeg vil ikke at noe skal skygge for det. Den som tok drakta bør levere den inn. Texas Rangers er på sporet, sier viseguvernøren.

Millioner

Eksperter New York Post har snakket med hevder drakta kan være verdt så mye som drøyt fire millioner kroner, etter å ha blitt brukt av Tom Brady i kampen som gjorde ham historisk med Superbowl-tittel nummer fem.

Golden Auctions har tidligere solgt en Mike Piazza-drakt - den New York Mets-baseballspilleren brukte i sin første kamp etter 11.september 2001 - for 365 000 dollar, eller litt over tre millioner norske kroner.

- Forutsetningen for en slik verdi er at den ikke er meldt stjålet, ettersøkt eller på noen som helst måte skadet, sier eieren Ken Goldin til avisa.

Ifølge ham er det allerede skapt tvil om ektheten av drakta nå som den ikke har vært i Tom Bradys besittelse helt siden kampen.

- Om jeg kunne gi et råd til den som har drakta, så ville det være å skaffe en advokat, gi den tilbake, se om det var mulig å få en finnerlønn og være fornøyd med det. Drakta kan ikke selges åpent nå, for det er ingen i verden som ikke har fått med seg at den er stjålet, sier Goldin.

Endevendte stadion

- Dette er ikke bra. Jeg hadde den her, og nå finner jeg den ikke, sa en forvirret Brady etter at sikkerhetspersonell hadde endevendt NRG Stadium i Houston på jakt etter klenodiet natt til mandag.

Letingen endte uten resultater, og etter kampen måtte superstjerna innse at den var borte for godt.

På vei ut fra garderobene sa han følgende til USA Today:

- Den havner vel på eBay snart, vil jeg tro.

Brady legger likevel til at den viktigste suveniren for ham personlig er den femte Superbowl-ringen.

- Det er de som er virkelig spesielle. Jeg tar med ringen hjem, og det er godt nok for meg, sier New England-legenden.

NFL har også tilbudt seg å hjelpe til i jakten på drakten, skriver NBC.