Drømmedag for Solskjær og Molde - på fire ulike måter

Molde - Tromsø 3-0 (0-0)

(Dagbladet): Når man banker inn tre praktscoringer og slår Tromsø - laget som vant på Lerkendal - med sifrene 3-0, er det en drømmedag i seg selv for Ole Gunnar Solskjær og Molde.

Men dette var mer enn bare en drøm. Dette var en nesten uvirkelig god kveld for romsdalingene, i et oppgjør hvor hele Aker Stadion trodde at Mikael Ingebrigtsen sendte Tromsø i ledelsen.

Men det skjedde ikke - og Molde vant i stedet suverent. Oppturen til romsdalingene stoppet imidlertid ikke der.

Serieleder Rosenborg gikk nemlig på et overraskende tap i Haugesund og ga erkerivalene fra Molde en håndsrekning på veien tilbake til gullkampen.

Som om ikke det var nok, tapte også serietoer Sarpsborg 08 like overraskende borte mot Sandefjord. I tillegg avga Odd to poeng i 0-0-kampen borte mot Sogndal.

Solskjærs krav

Det betyr at Molde plutselig er med i gullkampen igjen. Opp til serieleder Rosenborg skiller det nå bare fem poeng - i en duell som virket å være avgjort for en måned siden.

Solskjær var naturlig nok fornøyd etter kampen, men tar på ingen måte av.

- Det er så tett på tabellen at man kan gjøre et byks raskt, men det holder ikke med én god dag. Vi må ha flere gode dager og vinne kamp etter kamp, sier Molde-treneren til Eurosport.

Tromsø-kaptein Simen Wangberg var i et annet sinnelag etter kampen.

- Det er tungt når vi skaper så store målsjanser. Men vi får ikke noe gratis og må slå sterkere tilbake neste gang, sier trønderen.

Drømmescoringer

1-0-målet kom etter 55 minutter da en retur havnet hos Etzaz Hussain, som banket til på halvspretten. Suseren gikk rett i krysset, og vertene ledet 1-0 i rosebyen.

Ledelsen ble doblet minuttet etterpå, da Christoffer Remmer vartet opp med et perfekt innlegg til Moldes toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson. Islendingen viste sin klasse i luftrommet og stanget inn 2-0.

Sju minutter før full tid ble alle gode ting tre, og det var da det virkelig skulle skje. Nok en gang tok Remmer på seg servitørrollen med en nydelig bakromspasning.

Fredrik Brustad trives godt i dette rommet, så godt at han banket inn 3-0 med en herlig volleyscoring fra 20 meter.

- Det er mange keepere som er ute av posisjon hvis man smeller til tidlig. Jeg prøvde å utnytte det, forklarer Brustad.

Utrolig Tromsø-bom

Gjestene fra Tromsø var på ingen måte ufarlige de heller. Mikael Ingebrigtsen vil neppe sove spesielt godt etter den usannsynlige missen etter en halvtimes spilt.

Først gjorde Molde-keeper Andreas Linde en tabbe da han glapp ballen i beina til Ingebrigtsen, som våkent snappet opp ballen og rundet den svenske landslagskeeperen. Men fra to meter klarte han å skyte utenfor det åpne målet på utrolig vis.

Ingebrigtsen var farlig frempå også like før Moldes første scoring, da han tok en herlig tunnel på Ruben Gabrielsen, men det påfølgende skuddet gikk over mål. Kampuret viste da 53 minutter. Tre minutter senere hadde Molde gått fra 0-0 til 2-0.

Det ble for tøft å innhente for Tromsø, som raser videre nedover på tabellen og ligger nå på nedrykksplass med sin 15. plass. Etter en god sesongstart for Bård Floviks menn, har Tromsø nå tapt tre strake kamper og ikke vunnet siden de slo Rosenborg på Lerkendal 16. mai.

I de tre siste kampene har de sluppet inn til sammen elleve mål. Tromsø har utvilsomt en jobb å gjøre før Sandefjord kommer til Alfheim neste søndag. Molde møter Strømsgodset dagen etter.