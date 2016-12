Drømmescoring da United vant igjen, men den skulle aldri vært godkjent

Manchester United - Sunderland 3-1 (1-0)

(Dagbladet): Der vi her til lands gjør unna den mest intense julefeiringa på julaften, er det andre juledag som er det aller helligste for alle fotballfrelste på den andre siden av Nordsjøen.

På Old Trafford tok Manchester United imot Sunderland og David Moyes, skottens første møte med sin tidligere arbeidsgiver etter at han ble avskjediget for to og et halvt år siden.

Men der Moyes kanskje hadde et håp om et aldri så lite julemirakel, ble det raskt klart at hjemmelaget ikke var i det gavmilde hjørnet.

Daley Blind ga hjemmelaget ledelsen på tampen av den første omgangen med sin første scoring for sesongen, og etter hvilen la Zlatan Ibrahimovic på til 2-0 før Henrik Mhitaryan satte punktum med et kunststykke som skulle vært annullert for offside.

Fabio Borini noterte seg for et lekkert trøstemål på slutten, men det holdt ikke til poeng for gjestene. Dermed klatrer de rødkledde helt opp i ryggen på Tottenham som først spiller mot Southampton på onsdag.

Blind-mål

Hjemmelaget hadde kontroll på kampen innledningsvis, men det var David de Gea som først måtte i full strekk på et frispark fra Patrick van Aanholt etter snaue 20 minutter.

Like etterpå kunne det se ut som om vertene ble snytt for et straffespark da Lamine Koné dundret inn i Juan Mata i Sunderlands 16-meter, men dommer Martin Atkinson vinket spillet videre til José Mourinhos store frustrasjon.

Etter straffesituasjonen kom de store mulighetene på løpende bånd. Først satte Paul Pogba en avslutning i stolpen, før Viktor Anichebe plutselig befant seg mutters alene med De Gea. Dessverre for kraftspissen var spanjolen med på notene, og fikk avverget.

Det så ut til at lagene skulle gå målløse i garderoben, men med snaue seks minutter igjen av omgangen kunne et feststemt Old Trafford heve armene i jubel.

Ibrahimovic fant Blind med perfekt vektet berøring, og nederlenderen smalt ballen utakbart ned i det venstre hjørnet til Jordan Pickford.

Mata holdt på å doble ledelsen på et frispark av det billige slaget på overtid, men denne gangen var Pickford på plass nede i det høyre hjørnet og reddet.

Perle

Der hjemmelaget kontrollerte mye av de første 45 minuttene, kom de ut av portene i full spurt i den andre. Både Pogba og Ibrahimovic noterte seg for gode muligheter før fem minutter var spilt, men det ville seg ikke helt.

Det ville det heller ikke for Henrik Mkhitaryan som kom inn etter en drøy time da hans første avslutning snek seg til side for mål, eller for Juan Mata som fikk sitt skudd fra kort hold blokkert.

Men med snaue ti minutter igjen klarte ikke Sunderland å holde stand lenger. Pogba plukket opp en svak pasning på midtbanen og spilte Ibrahimovic alene med Pickford.

Svensken gjorde ingen feil, og Mourinho kunne slippe jubelen løs på sidelinja, men det store kunststykket kom først noen minutter senere.

Ibrahimovic fant Mkhitaryan i feltet, og armeneren satte på lekkert vis ballen i mål med et akrobatisk hælspark. Reprisene viste riktignok at målet skulle vært annullert for offside.

- Det er nesten synd at Mkhitaryans mål kom på 3-1, det hadde fortjent å være en matchvinnerscoring. Det ville ha vært et mål for historiebøkene, sa United-manager José Mourinho etter kampslutt, ifølge BBC.



- Det er en helt bevisst handling og en strålende prestasjon, sier Petter Myhre i TV 2s studio etter kampen.

Fabio Borini klinket inn en perle av et trøstemål på tampen, men det holdt ikke for David Moyes' menn som nok må belage seg på en kamp i nedrykkskampen.