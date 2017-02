Etter den store nedturen kom plutselig rivalen bort til Kilde: - Kanskje vi ikke er venner

ST. MORITZ (Dagbladet): Aleksander Aamodt Kilde (24) var tre små hundredeler fra VM-bronsen i Super-G og sin første mesterskapsmedalje.

Kilde kjørte godt og lå lenge an til en pallplass. Men med startnummer 26 kom overraskelsesmannen Manuel Osborne-Paradis (33) og la seg mellom Kilde og Kjetil Jansrud på resultatlista.

Etterpå måtte en småskuffet Kilde fortelle om nedturen til norsk presse.

Plutselig dukket Osborne-Paradis opp - og klappet Kilde på skuldra.

- Sorry, sa mannen fra Canada og forsvant bortover i pressesonen igjen.

- Det er okay, svarte Kilde litt forfjamset.

- Hva synes du om den gesten, Kilde?

- Det er sånn sporten er. Det kunne vært andre veien. Det er morsomt for ham. Han er jo ganske mye eldre enn meg, så han har ikke så mange år igjen. Jeg får se på det på den måten, sier Kilde til Dagbladet.

- Overraskende med to fra Canada på pallen?

- Ja, det er spesielt. De (fra Canada) er rå. Det er tøff konkurranse. Dette er typisk VM, sier Kilde.

- Reisekamerater

Osborne-Paradis forklarer selv «sorry»-gesten til Dagbladet:

- Jeg vet hvordan han (Kilde) føler det. Jeg har følt det selv. Kanskje vi ikke er venner akkurat i dag, men vi trener sammen og reiser verden rundt. Vi er reisekamerater, sier Osborne-Paradis til Dagbladet.

Så hvem er egentlig Manuel Osborne-Paradis?

Han er født i North Vancouver i Canada og debuterte i verdenscupen tilbake i 2005 - 20 år gammel.

33-åringen står med tre seire i verdenscupen utfor (Kvitfjell og Val Gardena 2009) og super-G (Lake Louise 2009).

Han har derimot aldri tidligere vært i nærheten av en mesterskapsmedalje.

Mannen er en fartsspesialist og beste plassering fra OL er 13-plass fra Torino 2006 i utfor.

I VM var beste plassering (før i går) 9. plass i utfor fra 2007.

Bursdags-bronse

De siste åra har det vært langt mellom høydepunktene i skibakkene.

Men 33-åringen ble nylig far.

Og han hadde bursdag onsdag og tok VM-bronse på 33-årsdagen.

- Kona mi spurte meg hva jeg ønsket meg til bursdag. Jeg tenkte at VM-medalje er det vanskelig for henne å gi meg. Men det endte bra, sier Osborne-Paradis med et glis.

På en pressekonferanse etter bronseløpet fikk han også spørsmål om hva som var den beste følelsen: Å bli far, eller å ta VM-medalje.

- Det er umulig å svare på og det er to helt forskjellige følelser. Å bli far var veldig spesielt. Å ta VM-medalje er noe jeg har jobbet hardt for.

I dag er det en konkurransefri dag for VM-utøverne i St. Moritz. Både herrene og damene har utfortrening.

Fakta: VM alpint menn i St. Moritz onsdag, super-G:

1) Erik Guay, Canada 1.25,38, 2) Kjetil Jansrud, Norge 0,45 sek. bak, 3) Manuel Osborne-paradis, Canada 0,51, 4) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 0,54, 5) Vincent Kriechmayr, Østerrike 0,88, 6) Alexis Pinturault, Frankrike 0,90, 7) Andreas Sander, Tyskland 0,97, 8) Carlo Janka, Sveits 0,99, 9) Dominik Paris, Italia 1,02, 10) Hannes Reichelt, Østerrike 1,09.

Øvrig norsk: 25) Bjørnar Neteland 2,80.

Slik kjøres alpint-VM Tirsdag 7. februar: Super-G kvinner 12.00. Onsdag 8. februar: Super-G menn 12.00. Fredag 10. februar: Superkombinasjon kvinner: Utfor 10.00, slalåm 13.00. Lørdag 11. februar: Utfor menn 12.00. Søndag 12. februar: Utfor kvinner 12.00. Mandag 13. februar: Superkombinasjon menn: Utfor 10.00, slalåm 13.00. Tirsdag 14. februar: Lagkonkurranse kvinner og menn 12.00. Torsdag 16. februar: Storslalåm kvinner 09.45/13.00. Fredag 17. februar: Storslalåm menn 09.45/13.00. Lørdag 18. februar: Slalåm kvinner 09.45/13.00. Søndag 19. februar: Slalåm menn 09.45/13.00.