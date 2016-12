– Etterforsker Armstrong for motordoping

(procycling.no): Det amerikanske nyhetsmagasinet «60 Minutes» skal ifølge Cyclingnews kringkaste en større etterforskning om mekanisk doping i sykkelsporten. Programmet som sendes på nyåret er rapportert å rette mistanke mot Lance Armstrong.

Den kontroversielle eks-rytteren er utestengt på livstid og fratatt sine sju Tour de France-titler etter avsløringer om omfattende dopingmisbruk. I reportasjen som sendes 29. januar har «60 Minutes» dratt til Ungarn og intervjuet Istvan Varjas, ungareren som ses på som oppfinneren av en mye brukt motor-modell.

Varjas har tidligere påstått at motoriserte sykler har blitt brukt i feltet helt siden 1998. I et nylig intervju med Le Monde gjentok ingeniøren at nye avsløringer om mekanisk doping vil ramme sykkelsporten innen kort tid.

Ungareren hevdet overfor den franske avisen at saken denne gang strekker seg til det øvre sjiktet i den profesjonelle sykkelsporten. Le Monde sin journalist omtalte saken som potensielt like skadelig som Festina-saken, skandalen som avslørte utbredt doping under Tour de France i 1998.

Det var ikke før i 2010 at ryktene om teknologisk juks dukket opp for alvor. Under årets VM i sykkelkross ble imidlertid rykter til virkelig da det ble oppdaget en innebygget motor i en av syklene til U23-rytteren Femke Van den Driessche. Den 20 år gamle belgieren ble ilagt en seks års utestengelse.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har siden den gang trappet opp kampen mot teknologisk juks. Ifølge UCI ble det gjennomført over 2000 sykkelsjekker under Giro d’Italia og 3773 under Tour de France.

- Kan aktiveres ved Bluetooth

Ingeniøren og teknologiskaperen Varjas har imidlertid ytret seg kritisk til UCIs avdekningsmetoder, som ungareren hevder ikke strekker til. Tross hyppig kontrollvirksomhet har UCI fått kritikk for sitt arbeid på område fra flere hold.

I en dokumentarserie har det franske TV-programmet Stade 2 rettet spørsmål mot det internasjonale forbundets innsats. Journalistene Thierry Vildary og Marco Bonarrigo hevdet tidligere i år at de avslørte flere tilfeller av innebygde motorer i to italienske sykkelritt. Tour de France-arrangøren ASO har også ytret sin misnøye, spesielt ved UCIs manglende vilje til å ta i bruk varmesøkende kamera. Det franske innenriksdepartementet og militæret bidro derfor med flere termografikamera under årets Tour.

– Du må se på tråkkfrekvensen for å vite hvem som bruker motor. Små motorer fungerer best når man bruker høy kadens og små gir, sa Varjas til Le Monde.

Varjas har forklart at de nyeste motormodellene er svært lette, kun fem centimeter lange og kan produsere opp mot 250 watt.

– (Motoren) kan aktiveres ved Bluetooth, ved fjernkontroll eller ved en klokke. Derfor kan den styres fra lagbilen, og tilmed uten at rytteren er klar over at han bruker motor. Det kan bare kjennes ut som en god dag.

LeMond skeptisk

Armstrong har innrømmet at han var del av et sofistikert dopingprogram av EPO, veksthormoner og andre konvensjonelle prestasjonsfremmende midler. Den tidligere US Postal-rytteren har imidlertid benektet ved flere anledninger at motordoping hjalp han å vinne sju Tour-titler på rad i perioden 1999 til 2005.

Det var imidlertid i et intervju med den franske sportsavisen L’Équipe under sommerens Tour de France at Greg LeMond tok opp dette spørsmålet. Den amerikanske Tour-vinneren mente en eller flere brikker i det omfattende og kompliserte doping-puslespillet til Armstrong ikke var gjort rede for i den 1000 sider lange USADA-rapporten.

– Jeg hadde en VO2 maks på 93 og klarte aldri mer enn 400 watts. Armstrongs VO2 maks, som Ed Coyle avslørte ved et uhell, var aldri mer enn 78. Med tanke på vekten hans, 73 kg, er det umulig for han å produsere 500 watts på vei opp Madonna (-stigningen), slik han påsto, eller 475 watts på Alpe d’Huez, sa LeMond til L’Equipe.

– Med hans VO2 maks kunne han ikke overgå 375 watts. For å øke prestasjonsnivået med 30 prosent, måtte han bruke doping. Men løftet han prestasjonsnivået bare med doping? Hva slags doping brukte han som andre ikke brukte? Alt jeg vet er at det mangler 50-70 watts, som vi ikke vet kilden til. Det er noe jeg fortsatt ikke forstår.

Denne artikkelen er levert av procycling.no!