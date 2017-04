Everton kaster ut The Sun etter skandaleartikkel

Den engelske avisen The Sun får ikke lenger tilgang til Evertons kamper og pressekonferanser.

Tabloidavisen har vært hatet på Merseyside i 28 år etter løgnene som ble spredt etter Hillsborough-tragedien, hvor 96 Liverpool-fans omkom i 1989.

Ifølge lokalavisen Liverpool Echo har Everton bannlyst avisen fra alle klubbens lokaler.

Avgjørelsen kom etter at den tidligere avisredaktøren Kelvin Mackenzie skrev en nedsettende artikkel om Everton-spilleren Ross Barkley, som ble sammenlignet med en gorilla.

«I går informerte Everton Football Club avisen The Sun om at den er utestengt fra Goodison Park og treningsanlegget Finch Farm, og alle andre klubblokaler. Avisen har fått klar beskjed om at angrep på denne byen, enten samfunnet som helhet eller enkeltindivider, ikke er akseptabelt», heter det i en melding fra Everton.

Skandaleavisen The Sun har i årevis vært boikottet på Merseyside.

(NTB)