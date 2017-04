Fem ting  Arsenal må gjøre for å fikse problemene

(FourFourTwo): James McNicholas står blant annet bak gunnerblog på Twitter. Han ser på fem ting Arsenal nå må gjøre etter 0-3-tapet for Crystal Palace.

1. Erstatte Arséne Wenger

Det kan ikke lenger være noen tvil: Arsénes Wenger tid er over. Råtningsprosessen har allerede startet og Arsenals manager ser ikke ut til å finne en kur. Dersom det virkelig er en ny toårskontrakt på bordet, må Arsenal-eier Stan Kroenke trekke tilbudet tilbake nå.

Dersom Wenger signerer en forlengelse vil det ikke bare være skadelig for Arsenal sportslige ambisjoner, det vil også utvide riften som har utviklet seg mellom misfornøyde supportere og et tilsynelatende urokkelig styre.

Jo raskere en annonsering blir gjort, jo bedre er det. Å erstatte Wenger er en stor oppgave, og en oppgave som sannsynligvis krever mer enn én ansettelse. Arsenal ser allerede etter noen som kan styre akademiet, og de må kanskje også få inn en sportsdirektør til å fylle tomrommet Wenger vil etterlate seg.

Når det gjelder hvem som bør ta over, er dette definitivt ikke en jobb for pyser. Arsenal vil forhåpentligvis ha lært av Manchester Uniteds David Moyes-eksperiment, og gå for noen med erfaringen og tyngden til å overleve granskningen som kommer. Suksessen til Juventus-manager Antonio Conte i Chelsea gjør nåværende Juventus-manager Max Allegri til et åpenbart valg.

Diego Simeone ville vært en fantastisk ansettelse, selv om hans tøffe kvaliteter ikke vil passe Arsenal-styret. Alternativt kan kanskje Arsenal gå for Jorge Sampaoli, noe som garantert vil øke sjansene for å beholde chilenske Alexis Sanchez.

2. La Ivan Gazidis gjøre jobben sin

Arsenals konsernsjef blir ofte baktalt av Arsenal-fansen. Det var tilbake i 2013 at frasen: «Ivan Gazidis, hva er det du driver med?» ble sunget på Emirates, og for å være ærlig så har vi aldri fått et skikkelig svar.

Men, Arsenal-fansen må gi Gazidis en sjanse. Han har tross alt orientert fans om viktigheten av endring i Arsenal denne sommeren, og det er mulig at han har en mer progressiv visjon for klubben enn han har vært i stand til å vise så langt.

Arséne Wengers kontroll over fotballsaker i Arsenal er nesten absolutt. Det har nesten vært umulig for Gazidis å tvinge gjennom noe uten lederens samtykke, og det har skapt en pervers maktstruktur som har ført til det nåværende rotet Arsenal er i.

Wenger var som kjent en del av panelet som intervjuet Gazidis, og det betyr at manageren var med på å velge sin egen sjef. I en tid etter Wenger vil Gazidis endelig få myndighet til å styre klubben slik han ønsker. Det vil bli hans første store oppgave som konsernsjef.

3. Revolusjonere trenerstaben

Uansett om Wenger blir værende eller ikke, må Arsenal gjøre forandringer på trenersiden. Wenger har tviholdt på sine assistenter, og har bare gjort endringer når han ble tvunget til det som følge av at trenere har sagt opp eller lagt opp.

Selv da han fikk mulighet til å friske opp ting, har han valgt å ansette folk fra innsiden, som da han forfremmet Steve Bould og Neil Banfield til førstelaget.

Arsenal-laget ser ut som en tropp som trenger å høre nye stemmer. Den nåværende staben ser ikke ut til å nå fram til spillerne. Kanskje det rett og slett er for familiært, eller kanskje spillerne ikke klarer å motivere seg for et regime som de føler er dømt til å mislykkes. En ny manager vil sannsynligvis ta med seg et eget trenerteam, og det kan kanskje vekke litt liv i en talentfull, men slapp tropp.

4. Gjeninnføre Arsenal-verdier

Arsenal er i ferd med å miste sin identitet. Klubben pleide å stå for klare verdier både på og utenfor banen. På banen handlet det om eventyrlig angrepsspill, mens det forretningsmessige aspektet ble utført med uovertruffen klasse.

Den glansen er i ferd med å falme. De egenskapene som gjorde Arsenal til Arsenal er i ferd med å forsvinne. Klubben er i ferd med å bli en ren business og laget er traust og rotete.

Å reetablere prinsippene som gjorde Arsenal til en stor klubb vil ta tid, men en måte å fremskynde prosessen på kan være å gjeninnføre noen av personlighetene som vet hva klubben egentlig dreier seg om. Arséne Wenger har vært merkelig motvillig til å jobbe med tidligere spillere, men spillere som Patrick Vieira, Thierry Henry og Robert Pires har alle uttrykt interesse for å låne ut visdom til klubben.

Siden det trengs ansettelser både i styrerommet og på treningsfeltet, er det rom for at noen av disse ikoniske figurene kan komme tilbake.

Arsenal bør følge eksempelet til Ajax. Tilbake i september 2010 skrev den legendariske Johan Cruyff følgende i Telegraaf: «Dette er ikke lenger Ajax». Kort tid etterpå gjenopptok Cruyff en aktiv rolle i klubben og ledet «fløyelsrevolusjonen» ved å bringe inn Wim Jonk, Frank de Boer, Marc Overmars og Dennis Bergkamp tilbake til klubben for å lede en teknisk revolusjon. I ettertid har Ronald de Boer, Jaap Stam og Edwind van der Sar alle returnert i forskjellige roller.

I Nord-London hevder supportere at de ønsker å få Arsenal tilbake. Cruyff har laget en mal som viser hvordan man bygger en klubb.

5. Spill superagentenes spill

Dersom Arsenal virkelig har ambisjoner om å konkurrere med de største klubbene i verden, må de revurdere rekrutteringsstrategien sin.

Overgangsmarkedet har forandret seg. De største overgangene kontrolleres nå av en kabal med superagenter. Wenger har, og det er litt beundringsverdig, i stor grad bestemt seg for å heve seg over dette. Men Arsenal må heller tenke at «dersom du ikke kan slå dem, må du bli en del av dem».

Det var et tidspunkt da Wengers gode speideregenskaper ga klubben en mulighet til å ta en annen rute i overgangsmarkedet. Men nå har resten av klubbene i Premier League tatt ham igjen. Arsenal har ikke lenger et monopol på unge talenter i Europa. De må finne en annen måte å jobbe på.

Dersom klubben har intensjoner og ambisjoner om å vinne de største trofeene, må de gå i kamp med Manchester-klubbene i jakten på talenter. Det betyr at de må ta seg av de store agentene, og betale store summer.