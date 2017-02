Ferdig i Vålerenga. Rekdal: - Ingen dramatikk i dette

(Dagbladet): Kjetil Rekdal er ferdig i Vålerenga fotball. Det melder klubben på sin nettside.

Rekdal skriver på melding til Dagbladet at det er «ingen dramatikk i dette», og ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Rekdal har vært i Vålerenga i ti år, først fra 2001 til 2006, så fra 2013 til 2016. Som spiller fikk han 21 mål på 116 kamper i perioden 2000 til 2004.

Nå er det altså over - igjen - for frittalende Rekdal.

- Den siste tida har jeg jobbet med vanskelige overgangssaker, der avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang. Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes, uansett hvor uriktig det er, kan det oppleves slik, skriver Rekdal mystisk i sin avskjed på Vålerengas nettside.

– Det ble vanskelig å få til. Hvis du ser på historien min de siste fire årene i klubben, så har vi hatt fryktelig mye negativt. Til tider har vi vasset i gjørma daglig. Jeg drar med meg masse negative ting inn i en ny rolle, sier Rekdal til TV 2.

Rekdal forteller at mangelen på energi var en av grunnene til at han nå er ferdig.

– Jeg har kjent på dette i flere uker. Hvis man skal ha en slik jobb må man være et fyrverkeri av energi. Men det er ikke vits i å spekulere om det har vært en konflikt mellom meg og Ronny Deila. Vi har ikke hevet stemmene mot hverandre en eneste gang siden han kom til klubben, sier Rekdal.

Går ikke ut med navn

Det blir allerede spekulert i om Rekdal kan bli en del av Lagerbäcks støtteapparat på det norske landslaget. På spørsmål fra TV2 om han er aktuell, spøker Rekdal med at han er bannlyst på Ullevaal stadion.

- Jeg slipper kun inn der når Vålerenga spiller hjemmekampene, sier han til TV2.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb vil ikke kommentere om Rekdal er aktuell.

- Det blir feil å gå ut med navn nå. Prosessen rundt ny assistenttrener på landslaget er ikke i gang. Derfor blir det heller ikke riktig å kommentere om Kjetil Rekdal er et aktuelt navn, sier Semb til Dagbladet.

- Det jeg kan bekrefte er at jeg selv er uaktuell som assistenttrener, i den egenskap og rolle jeg har, sier Nils Johan Semb.

- Flere utfordringer enn forutsett

Rekdal skriver at tida hans i klubben er over etter lengre tids grubling, med mange gode samtaler og grundige overveielser. I går kom han fram til at det beste for alle parter var å gå hvert til sitt.

- Jeg innså etterhvert at det å være sportssjef for den nye treneren byr på flere utfordringer enn forutsett. Etter flere lange og gode samtaler med Erik (Espeseth, daglig leder) og Ronny (Deila), ble vi alle enige om at det er enklere å fortsette uten min tilstedeværelse, skriver Rekdal.

Dagbladet har forsøkt å nå både Espeseth og Rekdal uten å lykkes, men til vif-fotball.no sier daglig leder Espeseth at Rekdal har vært en bauta i norsk fotball i mange år.

- Både som ekspert og trener. I 2016 var han selv en av initiativtakerne til å hente Ronny som ny trener, og sammen sikret de fornyet kontrakt i Eliteserien slik at vi kan åpne nytt stadion på øverste nivå i norsk fotball, sier Espeseth.

- Skapt de beste sportslige resultatene

Hovedeier Tor Olav Trøim brukte også muligheten til å takke Rekdal for jobben han har lagt ned i Vålerenga.

- Han er treneren som over de siste 25 år har skapt de beste sportslige resultatene for klubben. Det taler for seg. Han har gjort dette selv om de økonomiske rammebetingelsene og det administrative apparatet rundt klubben ikke alltid har vært slik som en fotballtrener kunne ønske seg, sier Trøim til nettsida.

I klubbens pressemelding presiseres det at Rekdal og klubben skilles som venner.