Fiasko i flott øvelse

DET var en gang da Norge bommet med vilje i mix stafett ved å stille svake lag, men det er lenge siden. Nå er denne nyvinningen en prestisjeøvelse, og nederlaget desto verre:

Det er ikke stas å bli spurtet ned av Sverige og slått av seks andre nasjoner i VM-starten.

Og det på en stafett som har vært perfekt både for norsk skiskyting og en sport i stadig framgang.

FOR felles konkurranser for jenter og gutter er framtidas øvelser. Trenden er den samme i de fleste vinteridrettene, og selvsagt er skiskyting lengst framme:

Ingen skjønner vintermarkedet bedre enn dem.

Det som startet med folkefester på tyske fotballarenaer, er forlengst blitt en viktig VM-øvelse og har smittet over til de kommersielt våkne sjefene for olympisk idrett. Mix stafetten kom på OL-programmet i Sotsji, og neste blandingsøvelse blir den nye alpine lagkonkurransen i OL 2018.

DISSE nye øvelsene er tilpasset OL-sjefenes ønske om fornyelse; altså markedstilpasning. Da gjelder det å nå et større kvinnelig publikum. Der har skiskyting skilt seg ut ved å etablere seg som en bred publikumsidrett over hele Mellom-Europa.

Den avgjørende kommersielle kraften ligger i de store tyske TV-kanalene. Slik var det perfekt at dette verdensmesterskapet ble innledet med et tysk stafettgull. Det er tyskerne som har åpnet gunstig TV-tid på ukedagene for sporten. Der for eksempel langrenn ikke har TV-appell nok til å konkurrere på hverdagene, får skiskyting nok av plass.

DET gir sjansen til å eksperimentere med nye øvelser som igjen styrker sportens bredde. Mens hopp og langrenn ligger på rundt ti, tolv lag i mix-øvelsene sine, er skiskyting oppe i over tjue nasjoner. Det utgjør en stor kommersiell forskjell. Spesielt med eksperimenter som blir suksess.

Alpint har en slik på VM-programmet sitt til uka. Tirsdag går lagkonkurransen som er blitt en populær parallell-slalåm med et konsept som i seg selv trekker store publikumstall.

DETTE passer perfekt med tankegangen til IOC-ledelsen. Under president Thomas Bach har fornyelsesprogrammet Agenda 2020 nettopp jaktet på de nye publikumsidrettene.

Den såkalte «lagkonkurransen» i alpint er svaret på dette. Der stiller nasjonene med to jenter og to gutter i en konkurranseform som kommer til å bli en olympisk hit når den står på programmet i vinter-OL 2018. De markedsbevisste sjefene i den internasjonale olympiske komite (IOC) har selvsagt skjønt hva dette dreier seg om. De nye OL-øvelsene blir plukket ut etter kriterier som appell blant unge, lav ekstra kostnad og likestilling.

I OL 2018 vil ganske sikkert Norge være med i toppen etter alpinjentenes framgang de siste sesongene.

Slik gikk det altså ikke med skiskytterne i dag, men miss for både Tirill Eckhoff og Johannes Thingnes Bø på andre -og tredjeetappen forteller ikke om noe annet enn at dette er en flott øvelse med flere nasjoner som er i stand til å utnytte svake norske løp.

Akkurat det er ikke noe å være lei seg for. Det forteller derimot at dette virkelig er blitt en bred, spennende idrett.

For når det gjelder riktig TV-sport lønner det seg å gjøre som skiskyting.