Fjørtoft trist etter eksplosjonene på Dortmund-bussen: - Dette skulle være en arena for glede

(Dagbladet): Jan Åge Fjørtoft sto inne på stadion og gjorde seg klar til en ny dag på jobben for Viasat i Tyskland, da meldingene om en eksplosjon på spillerbussen til Borussia Dortmund tikket inn.

Den tidligere fotballspilleren beskriver situasjonen på stadion like etter som kaotisk, men forteller at situasjonen også ble håndtert på best mulig måte av både arrangøren og publikum.

- Det kommer veldig nære på. Nå står jeg her og ser på treneren til Monaco som ringer rundt og lurer på hva de skal gjøre, forteller Fjørtoft på telefon til Dagbladet.

- Folk var overnervøse

Det har ikke gått mange dagene siden terroren i Stockholm, noe svært mange naturlig nok tenker tilbake på når det kommer meldinger om en eksplosjon som rammer en buss med fotballspillere.

Allerede før kampen noterte Fjørtoft at ting var annerledes etter Stockholm-terroren.

- Da jeg gikk inn på stadion i dag, noterte jeg at det ikke var mulig å kjøre helt inn i folkemengden. Folk var overnervøse etter hendelsen, men de har heldigvis roet seg nå.

- For meg skal fotball være en arena som binder folk sammen. Det er her det skal være integrering, man skal ikke bry seg om hudfarge og slike ting, forteller den tidligere Eintracht Frankfurt-spilleren.

- Veldig trist

Det var mange følelser som gikk gjennom hodet på Fjørtoft etter hendelsen, og han innrømmer at han aller først fokuserte på jobben og at han måtte melde hjem til Norge om hva som hadde skjedd.

Fjørtoft ønsket også å passe på at de riktige og sanne tingene ble skrevet i sosiale medier, mye fordi han også snakker tysk. Men så kommer inntrykkene.

- Jeg føler en tristhet og tomhet. Jeg våkner hver dag og tenker at sporten kan forandre verden, så når fotballen angripes er det veldig trist.

Etter at situasjonen har roet seg ned, tenker han på at det viktigste er at det har gått bra. Men han tenker også på de unge spillerne på både Dortmund og Monaco, og håper de får den hjelpen de trenger etter en slik hendelse.

- Dette gjør jo noe med spillerne. Noen har kanskje behov for å sette seg ned med sine egne, mens andre kanskje vil snakke med andre mennesker. Vi kan jo bare tenke oss hva slags scene det har blitt for dem.

- Klubben har gjort alt rett

Kampen er bekreftet flyttet til onsdag klokka 18.45. Den mener Fjørtoft at blir spilt uansett hva.

- Men dette gjør jo noe med spillerne. Det stilles jo spørsmålstegn rundt hvilken mental tilstand Dortmund-spillerne vil være i om under 24 timer. Men klubben har gjort alt rett til nå. Det har vært god kommunikasjon, og de har hele tiden fått folk til å føle seg trygge. 70 000 kom hit for en fantastisk festaften, jeg føler en tristhet nå.

Fjørtoft snakker flytende tysk, og får med seg det meste som skjer i Dortmund i kveld. Han forteller at det ikke er noen som ønsker å spekulere i hvem, hva eller hvorfor.

- Man vet ingenting. I beste fall er det bare noen idiotiske folk som har funnet ut at de skal lage noe faenskap. I verste fall er det bare fantasien som setter grenser for hva som kan ha skjedd.

Én spiller sendt til sykehus

Det var i 19-tiden norsk tid at tre eksplosjoner skjedde i bydelen Dortmund-Höchsten. Tre sprengladninger skal ha ligget i kjørebanen foran bussen, og flere ruter ble knust da de tre eksplosjonene gikk av.

Tysk politi mener det dreier seg om et målrettet angrep.

Laget skulle etter planen i kveld ta imot Monaco til kvartfinalekamp i Champions League, men kampen er altså utsatt til onsdag klokka 18.45.

Én spiller, Marc Bartra, ble lettere skadd i angrepet, og ble tatt til sykehus og for behandling av en håndskade.

Den aktuelle delstaten, Nordrhein-Westfalen, er utpekt som sentrum for ekstrem islamisme i Tyskland, som det siste året har vært rammet av en rekke aksjoner, seinest rett før jul, da tolv mennesker ble drept på et julemarked i Berlin.

Tysk fotball har tidligere vært utpekt som terrormål. I fjor sommer ble en 24-årig syrisk flyktning pågrepet i delstaten Rheinland-Pfalz, mistenkt for å planlegge et angrep mot åpningen av Bundesliga 26. august.