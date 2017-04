Flo måtte bytte ut hoftene. Forteller om sitt nye liv

Han var mannen som skaffet straffesparket i 2-1-seieren over Brasil i 1998. Og han hadde en fantastisk karriere i Chelsea og Rangers. Men de tre-fire siste åra har vi ikke hørt så mye fra Tore André Flo (43).

I et intervju med Bergensavisen forteller han om sitt nye liv. Han jobber i akademiet til fotballklubben Chelsea, trener 14-åringer - og bor i Ascot utenfor London.

- Å trene 14-åringer, er det en jobb å leve av? spør journalisten.

- Haha! Godt spørsmål! Jeg er vel like mye ambassadør i Chelsea, og det gjør at lønna går litt opp, forteller han.

- Nei, hva skal en si. Det er vel en gjennomsnittslønn i England. En vanlig lønn. Samtidig, dette er ikke noe jeg gjør for penger i det hele tatt, og jeg er veldig stolt av jobben. Den er det mange som drømmer om å få.

Enorm karriere

Flo startet karrieren i Sogndal i 1993. Det var også her han sluttet i 2012. Totalt var angriperen innom ti klubber. Storhetstida var i Chelsea fra 1997 til 2000.

Da Dagbladet tok taxi i området rundt Stamford Bridge i mars - i forbindelse med at landslaget trente i London - ble det oppstandelse da vi sa vi var norske.

- Ahh, Tori Andrew Flu, sa taxisjåføren. Om Tore André Flo. 17 år etter at han forlot «Brua».

På 149 kamper scoret han 50 mål. Da han seinere gikk til Rangers i Skottland, noterte han seg for 38 mål på 72 kamper.

Det var den gang du var stolt av å være nordmann på Balløya. Mr. Flo leverte.

Skiftet hofter

Men en lang fotballkarriere - med armer, bein, knokler og taklinger - har tæret på. I fjor høst skiftet Flo begge hoftene.

- Det var veldig deilig. En kjempeforbedring! Nå kan jeg gå ut på feltet og hoppe litt, springe og skyte. Det kunne jeg ikke før operasjonene. Nå kan jeg vise dem hvordan ting skal gjøres, forteller han til Bergensavisen.

Flo bør være rimelig stinn av gryn etter en sånn karriere, men gir inntrykk av å leve et beskjedent liv.

Han har fem barn med kona Randi. De to har holdt koken i rundt 25 år.

- Vi har det voldsomt kjekt i lag, sa Randi ifølge Se og Hør i 2009.

Ansikt utad

Som delvis trener, delvis ambassadør, er Flo et Chelsea-ansikt utad. Nylig forfektet han viktigheten av å utvide klubbens supporterskare østover.

Til sommeren drar Chelsea til Singapore. Der møter klubben tungvektere som Bayern München og Inter.

- Det vil bli en bra erfaring for klubben. Å møte god motstand rett før sesongen starter - i varmt vær - vil gjøre laget godt, sier han til Chelseas hjemmeside.

Chelsea møter for øvrig Manchester United til storkamp på Old Trafford søndag ettermiddag. At Flo holder med bortelaget, er neppe en frekk spådom.

CV Tore André Flo spilte i disse klubbene: 1993–1994: Sogndal 1994–1995: Tromsø 1996–1997: Brann 1997–2000: Chelsea 2000–2002: Rangers 2002–2003: Sunderland 2003–2005: Siena 2005–2006: Vålerenga 2006–2008: Leeds United 2008–2009: Milton Keynes Dons 2011–2012: Sogndal Landskamper/mål: 76/23