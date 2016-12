For en uke siden var Nina Løseth nummer tre da rennet ble avlyst. Erstatningsrennet startet ikke like bra

(Dagbladet): Nina Løseths kanonomgang i franske Courchevel for en uke siden ble dessverre «slettet» fra resultatlistene da vinden tok over og rennet ble avlyst.

Løseth lå som nummer tre, med kun Sofia Goggia og Federica Brignone foran seg, etter et svært godt renn.

Spjelkaviks-jenta var førstemann ned fra startstreken, og så ut til å ha et renn uten store synlige feil. Etter at flere av de største konkurrentene var det klart at hennes tid var veldig god, og det var derfor synd rennet ble avlyst.

Nummer ni

I dag er damene i Semmering i Østerrike, der det i dag er storslalåm på programmet. Dette rennet erstatter det avlyste i Courchevel, men dessverre ble det ikke et like godt renn for den norske jenta.

Løseth hadde startnummer tre, og kom i mål med tiden 1.01,20. Det ga en delt (!) fjortendeplass med Wendy Holdener i førsteomgangen.

Bedre gikk det for Ragnhild Mowinken, som ligger på en delt ellevteplass etter den første omgangen.

Goggia og Brignone, de to damene som ledet rennet i Courchevel, kom seg ikke videre fra førsteomgangen etter feil i løypa.

Andreomgangen starter klokka 13.00, og vises på NRK.