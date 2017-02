For fire år siden kjøpte Messi huset til naboen. Nå avslører lagkameraten hvorfor

(Dagbladet): Barcelona-stjerna Lionel Messi (29) har spilt seg inn i fotballhjerter verden over, etter sin utrolige magi med lærkula.

Argentineren har vært i den spanske storklubben siden 2001, og har sammen med kona Antonella Roccuzzo og sønnene Thiago og Mateo, bosatt seg i Castelldefels i Barcelona-området.

For fire år siden kom det fram at Messi hadde utvidet tomten sin, etter å ha kjøpt naboens hus. Nå letter lagkamerat Ivan Rakitic på sløret og forteller at bakgrunnen til Messis tomtutvidelse skyldes bråkete naboer.

Kjøpte huset for å være i fred

Det er i et intervju med kroatiske Novi List, gjengitt av britiske Daily Mail, Rakitic forteller at naboenes husbråk ble for mye for fotballstjerna.

- «Leo» måtte kjøpe huset deres så han kunne være i fred. Heldigvis har jeg aldri hatt slike problemer selv, sier Rakitic til Novi List.

Ifølge Diariogol, som først skrev om huskjøpet i 2013, hadde naboene leid ut noen av rommene i huset, som resulterte i nye leieboere som spilte høy musikk og oppførte seg frekt.

Tok seg til finale

Barcelona ligger for tiden på andreplass på tabellen i Primera División. Etter to tap og seks uavgjort ser det tøft ut mot Real Madrids ene tap og fire uavgjort, men ingenting er umulig.

Spesielt ikke siden Real Madrid gikk på sitt første tap på lenge mot Sevilla for tre kamper siden. Mellom de to lagene skiller det ett fattig poeng, men Barcelona har to kamper mer spilt enn Cristiano Ronaldo og hans Real Madrid.

I Copa del Rey har det gått mye bedre for Barcelona enn Real Madrid. I går tok de seg til finalen i turneringa etter 3-2 sammenlagt mot Atlético Madrid, mens Real Madrid røk ut etter 3-4 sammenlagt mot Celta.

I finalen møtes Barcelona og Alavés, som slo Celta, onsdag kveld.