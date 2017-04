For første gang minnes ikke Hillsborough-ofrene på Anfield: - Vi skal stoppe opp og vise vår respekt

(Dagbladet): I dag er det 28 år siden 96 mennesker mistet livet i det som i ettertiden er blitt kjent som Hillsborough-tragedien.

For første gang vil det ikke være noen offisiell minnemarkering på Anfield på selve dagen, etter at støttegruppen for de etterlatte erklærte at fjorårets ville bli den siste i den formen.

Samtidig er det første gang tragedien markeres etter at en britisk jury fastslo at de 96 supporterne var uskyldige ofre.

Treningen stopper opp

I stedet for en minnemarkering på Anfield vil Liverpool-spillerne minnes hendelsen på treningsfeltet i dag, med et minutts stillhet foran minnemonumentet som midlertidig er flyttet til Melwood for anledningen.

- Dette er en betydningsfull dag for hele Liverpool-familien, faktisk betyr dagen mye for hele fotballverdenen, men mer for oss. Jeg vet at markeringen i år ikke vil skje på Anfield, etter familienes ønske, men det betyr ikke at vi ikke vil stoppe opp og minnes hendelsen, sier trener Jürgen Klopp, ifølge Guardian.

- Som lag vil vi vise vår respekt. For ofrene, familiene deres, de som overlevde. Deres historie vil alltid være vår historie. Minnet etter dem, og kampen som fulgte, vil alltid være en kilde til inspirasjon og håp, men også sorg, sier tyskeren.

Liverpool spiller selv ikke før i morgen, når de besøker West Bromwich borte.

Politiet har overtatt skylden

De etterlatte brøt ut i jubel og gråt da en britisk jury i april i fjor fastslo at de 96 ofrene i Hillsborough-tragedien ikke hadde noen skyld i sin egen død.

Etter to år med høring i rettssalen kom juryen med sin dom, og det var politiet som ble levnet null ære.

De 96 Liverpool-supporterne døde i 1989 etter en straffbar handling - på engelsk «unlawfully killed» - et begrep som tilsvarer uaktsomt drap i norsk rettsterminologi, ifølge NTB.

Juryen på ni personer, seks kvinner og tre menn, skulle svare på 14 spørsmål. Punkt for punkt ble de omkomne fritatt for ethvert ansvar, mens politiet fikk skylden for det meste som gikk galt.

To år med høringer

Termen «unlawfully killed» ble blant annet brukt da man fordelte skyld etter Prinsesse Dianas død i 2008.

Denne andre høringen ble igangsatt 31. mars 2014, og 6. april i fjor samlet juryen seg for å komme fram til en dom. Den har vært etterlengtet i Liverpool.

Etter over 20 år med de etterlattes kamp, er nå hele ansvaret for katastrofen lagt over på politiet. Flere feil ble gjort.

De første som hadde sluppet inn på tribunene ble klemt mot stålgitteret ut mot banen. 96 mennesker døde.

Fakta om Hillsborough-tragedien: *15. april 1989: 96 mennesker mistet livet i trengselen som oppsto på Hillsborough i Sheffield før og under FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest. * Liverpool-supporterne fikk umiddelbart skylden for at det oppsto uro på tribuneseksjonen bak det ene målet. * Storbritannias verste idrettstragedie ble klassifisert som en ulykkeshendelse. * 20 år etter tragedien ble de offisielle dokumentene rundt tragedien offentliggjort. * I september 2012, over 23 år senere kom et uavhengig panel fram til at Liverpools supportere ikke på noen måte var skyld i det som skjedde, og at hovedårsaken var politiets mangel på kontroll. En ny etterforskning ble iverksatt. * Både FA og statsminister David Cameron ba om unnskyldning overfor de etterlatte. * I desember 2012 innrømmet David Duckenfield, politimannen som hadde ansvaret for vaktholdet under Hillsborough-tragedien i 1989, at han gjorde en feil som direkte forårsaket dødsfallene. * I mai 2013 gikk flere overlevende etter ulykken til søksmål mot politiet og krevde erstatning. * I april 2014 ble det satt i gang en høring for de 96 ofrene, hvor en jury skulle identifisere hvert enkelt offer og fastslå hvordan vedkommende døde. Dette spesielle likskuet var ferdig behandlet rundt årsskiftet. * 26. april 2016 kom juryen til at ofrene var uskyldige i ulykken. Samtidig ble det konkludert med at de 96 fotballsupporterne døde som følge av en straffbar handling tilsvarende uaktsomt drap i norsk rettsterminologi. (NTB)