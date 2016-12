Fortviler over Bradley-sparking: - Jeg ble forelska i ham på et halvt minutt

(Dagbladet): I kveld meldte Swansea at Bob Bradley har fått sparken som manager i klubben etter bare 85 dager og elleve kamper i sjefsstolen.

- Vi er lei oss for å miste Bob etter så kort tid. Men dessverre har det ikke fungert slik vi hadde planlagt, og vi følte at vi måtte gjøre en endring med bare halve sesongen igjen, sier styreleder Huw Kenkins, ifølge klubbens hjemmeside.

Swansea ligger nest sist i Premier League, med 12 poeng på 18 kamper. Bradley fikk bare elleve matcher i sjefsstolen etter at han tok over for Francesco Guidolin 3. oktober. Det er 85 dager siden.

Stabæk-suksess

En som reagerer sterkt på sparkingen er «Mr Stabæk», Ingebrigt Steen Jensen, som var helt sentral da Bradley ble ansatt som Stabæk-sjef i januar 2014.

I 2015-sesongen ledet Bradley bærumsklubben til en helt sensasjonell bronse i Tippeligaen.

- Jeg synes det er hårreisende at han får sparken etter bare elleve kamper. Han tok jo over et lag i fritt fall. Et bunnlag. Jeg vet ikke hvordan eierne i Swansea er, men klubben må jo være vanskjøttet, sier Steen Jensen til Dagbladet.

- Da Bob tok over Stabæk ble han den første amerikaneren som var trener i en klubb i en toppdivisjon i Europa Målet hans har hele veien å bli trener i Premier League eller en av de andre store ligaene, så dette er veldig synd, fortsetter han.

- Må være tøff

Steen Jensen mener Bradley har den nødvendige kraften i seg for å lede et Premier League-lag.

- Å være manager i Premier League er en helt usannsynlig tøff jobb. Det ser du på historikken til de andre nordmennene som har hatt jobb der. Du må være tøff, og det er Bob. Han har en utrolig personlighet, er trygg på seg selv og er akkurat så positiv og krevende som en god trener må være. Skal du være Premier League-manager, må du være en person du ikke kødder med. Den beskrivelsen passer godt på Bob, sier han.

Steen Jensen husker godt «jobbintervjuet» han hadde med Bradley for tre år siden.

- I starten var jeg negativ til ideen om en amerikansk trener. Jeg møtte ham før jul for tre år siden, og da var tanken på forhånd at jeg skulle gi ham fem minutter. Et halvt minutt inn i praten var jeg forelska. Han viste seg som verdidreven - som en som kunne bygge kultur og ta vare på folk. Han var krevende, men han klaget aldri, sier han.

Stabæk-nestoren forteller videre at flere i Stabæk-systemet har hatt kontakt med Bradley etter tida på Nadderud. Både da han var sjef i franske Le Havre, og ikke minst da han tok over Swansea.

Har holdt kontakten

- Bob har sendt epost og SMS etter hver kamp. Vi har gratulert når det har gått bra. Og så har han fulgt veldig med på oss. Det betydde masse for ham at vi holdt oss i Tippeligaen denne sesongen, sier Steen Jensen.

- Ståle Solbakken virker å være favoritt til å bli Norges nye trener, men kan Bradley være en outsider?

- Da Bob kom til oss oppfattet jeg at han ønsket å jobbe med klubbfotball siden han hadde trent både USA og Egypt. Han liker å være på feltet hver dag og jobbe med spillestil og utvikling, så jeg tviler på at han ville være interessert. Når det er sagt, hvis han var det ville det vært et skup for Norge. Han har en tydelighet som et norsk landslag kunne trenge, uten at jeg skal ta stilling til om han er bedre enn Solbakken.

Bob Bradley fikk med seg to seirer, to uavgjort og sju tap som trener i Premier League. Den siste kampen hans ble 1-4-nederlaget hjemme mot West Ham 2. juledag.

- Visste hva jeg gikk til

Seint tirsdag kveld uttalte Bradley seg for første gang om sparkingen. Til TV-nettverket NBC sier han:

- Jeg visste hva jeg gikk til da jeg kom hit. Det vanskeligste ville bli å skaffe poeng på kort sikt, men jeg tror på meg selv og ville gripe sjansen, sier han.

- Fotballen kan være brutal, og man må være sterk for å kunne lykkes. Jeg ønsker Swansea lykke til og ser fram mot min neste utfordring.

Assistentene Paul Williams og Alan Curtis overtar ansvaret mens Swansea leter etter sin femte manager på snaut tre år.