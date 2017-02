Fotballsønner: Stortalentet Christian (17) følger i farens fotspor

(FourFourTwo): Det å ha en far som spilte profesjonell fotball må jo være til hjelp for at du skal lykkes selv, ikke sant? FourFourTwo har tatt en titt på noen av familiene som har «fotballgenet».

Her er 13 berømte fotballsønner som kan ha en stor framtid foran seg:

1. Justin Kluivert

Ajax´ siste tenåring som har inntatt scenen er 17 år gamle Kluivert, som startet i lørdagens 3-0-seier over ADO Den Haag etter å ha ha kommet inn fra benken i lagets to foregående kamper. Høyrevingen har representert Nederland fra U15 til U18, og ser ut til å kunne etablere seg i Ajax i løpet av kort tid.

Han har fortsatt noen store sko å fylle etter sin far Patrick Kluivert, som scoret vinnermålet i en Champions League-finale mot Milan i 1995 i en alder av 18 år.

2. Giovanni Simeone

Mens Diego Simeone har oppnådd en del suksess ved roret i Atletico Madrid, har sønnen Giovanni etablert seg i Serie A-klubben Genoa, som han kom til fra River Plate i august. Gio ble toppscorer i det sør amerikanske ungdomsmesterskapet, og har scoret 10 mål på 20 kamper for «Grifone» - inkludert to mål i 3-1-seieren over Juventus i november. Eplet faller ikke langt fra stammen.

3. Leroy Sané

I motsetning til mange navn på denne lista, trenger ikke Sané noen stor introduksjon. Manchester City-angriperen sto fram som en av de største talentene i Bundesliga, før han ble hentet for rundt 370 millioner kroner av Pep Guardiola forrige sommer. Pappa Souleyman tilbrakte også tid i Tyskland i løpet av sin karriere, med Freiburg, Nürnberg og Wattenscheid som fikk dra nytte av senegaleseren på 80- og 90-tallet.

4. Rivaldinho

Du trenger ikke være et geni for å skjønne hvem som er faren til Rivaldinho. 21-åringen vil sannsynligvis aldri være i nærheten av å oppnå det samme som den tidligere Barcelona-spilleren Rivaldo, som blant annet vant Champions League, Copa America og VM med Brasil, men han ser likevel ut til å skape en egen karriere. far og sønn scoret også i samme kamp i 2015, da begge nettet i brasilianske Mogi Mirims 1-3-tap mot Macae juli 2015.

Et opphold i portugisiske Boavista gikk ikke helt etter planen, men det førte til en overgang til Internacional i mai 2016, hvor han håper å etablere seg den kommende sesongen.

5. Enzo Fernandez

Zinedine er ikke den eneste i familien som tjener til livets opphold i Real Madrid. Sønnen Enzo, som har tatt morens etternavn, har vært i klubben i 12 år og spiller for øyeblikket i Castilla, Los Blancos reservelag. Han er oppkalt etter den tidligere River Plate- og Uruguay-playmakeren Enzo Francescoli, og er en offensiv midtbanspiller som debuterte og scoret i for A-laget i november Copa del Rey kamp mot Cultural Leonesa.

I mellomtiden spiller hans tre yngre brødre Luca, Theo og Elyaz i Madrids ungdomslag.

6. Jordan Lukaku

Romelu er ikke den eneste med Kukaku-navnet som spiller europeisk fotball, med venstrebacken Jordan i Lazio etter overgangen fra Oostende i sommer. Pappa Roger fikk 20 kamper for den belgiske klubben i sin siste sesong i 1998/99 før han la opp da Jordan nærmet seg femårsdagens in. Han har spilt fem landskamper for Belgia.

7. Christian Maldini

Da Paolo Maldini bestemte seg for at nok var nok etter 24 sesonger i AC Milan i 2009, ble draktnummer 3 hedret for å ære ham. Drakta vil aldri bli brukt igjen med mindre en av hans to sønner vil slå igjennom i klubben. Christian er den eldste og den som har størst mulighet til å følge i farens og bestefarens fotspor. Cesare var den første i Maldini-familien som skapte seg et navn med Rossoneri.

Han har fortsatt en lang vei å gå. Maldini junior forlot Milan til fordel for Reggina i sommer og ble sendt tilbake på lån til Hamrum Spartans som spiller i Malta.

8. Luka Zahovic

Født i Portugal, spiller i Nederland og representerer Slovenia på U21. Zahovic kan få en liknende karriere som sin far Zlatko, som spilte i Serbia, Portugal, Hellas, Spania og Slovenia i glansdagene. Etter en lovende karriere i Maribor, ble Luka signert av Heerenveen sommeren 2015 for rundt seks millioner norske kroner, men dro tilbake til sin tidligere klubb på lån for 2016/17-sesongen.

9. Oan Djorkaeff

Youri Djorkaeff var selv sønn av en profesjonell fotballspiller. Faren Jean representerte Lyon, Marseille, PSG og Paris Saint-Germain mellom 1958 og 1974, og fikk samtidig 48 kamper med det franske flagget på brystet. Youris karriere var enda mer imponerende med 82 landskamper og opphold i Inter, PSG og MOnaco - og Oan har nå forlenget dynastiet ytterligere. Montpelliers 19 år gamle midtbanespiller er også spådd å representere sitt land i framtiden.

10. Niall Keown

I likhet med pappa Martin, er Niall Keown en midtstopper som for øyeblikket spiller for Patrick Thistle på utlån fra Reading. 21-åringen fikk to kamper som innbytter for førstelaget forrige sesong, men ble deretter plassert i reservelagstroppen, samtidig som han fikk sin debut for Irlands U21-lag i fjor. Han signerte en treårskontrakt med Reading sommeren 2015, og ser ut til å være en del av fremtidsplanenen til Championship-klubben.

11. Ianis Hagi

19 år gamle Ianis ble snappet opp av Fiorentina forrige sommer etter å forlatt farens klubb Viitorul Constanta i rumensk førstedivisjon i en alder av 17 år. Folk i hjemlandet håper selvfølgelig at han vile klare å kopiere sin far Gheorghes prestasjoner for landslaget. Han har allerede scoret tre mål på tre kamper for Romania U19, men må gjøre sakene sine utrolig bra om han skal klare det faren gjorde i glansdagene.

12. Tom Rosenthal

Den tidligere Liverpool, Tottenham og Watford-spissen Ronnie Rosenthal spilte 60 landskamper for Israel, men sønnen Tom virker ivrig på å representere Belgia internasjonalt, landet hvor moren ble født. Tenåringen som dro til QPR fra Zulte Waregem i fjor, fikk bare en sesong i klubben før han ble frigitt. Han har 11 kamper for U19-laget til Beliga, og i en alder av 20 år er han ute etter en ny klubb.