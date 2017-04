Frustrert Pogba: – Pressen forventer at jeg skal være forsvarsspiller, midtbanespiller og spiss

Paul Pogba slår tilbake mot kritikerne. Manchester Uniteds dyrekjøpte storstjerne føler det forventes for mye av ham.

Franskmannen ble i fjor sommer hentet tilbake til Old Trafford for en snau milliard kroner. Den tidligere Juventus-profilen har siden slitt med å overbevise skeptikerne. Mange mener prestasjonene ikke har forsvart prislappen.

Pogba står hittil med sju mål og fem assists på 43 United-kamper i ulike turneringer. Det har han klart selv om han ofte har blitt brukt i en dyp midtbanerolle under José Mourinho.

– Jeg føler folk ser på meg og dømmer meg for at jeg ikke scorer nok mål. Jeg er en midtbanespiller, men folk tror noen ganger at jeg er en angriper. Jeg føler pressen forventer at jeg skal være en forsvarsspiller, en midtbanespiller og en spiss, sier Pogba før Uniteds bortemøte med Anderlecht i torsdagens kvartfinale i europaligaen.

– Hvis jeg kan få laget mitt til å vinne, så gjør jeg det. Men jobben min er å spille på midtbanen og slå målgivende pasninger. Hadde noen av stolpetreffene i stedet endt i mål, ville ingen tenkt sånn om meg, legger han til.

Tøft

Europaligaen er trolig Manchester Uniteds enkleste vei tilbake til mesterligaen. I Premier League ligger rødtrøyene fire poeng bak topp fire, og de har vriene kamper igjen mot lag som Chelsea, Manchester City, Arsenal og Tottenham.

Pogba mener den engelske ligaen er tøffere enn noen gang før.

– I Italia er det mer taktisk og færre mål, mens det i England er mål og angrep. Du kan tydelig se at Premier League er vanskelig. Det er jevnt i topp fem. Du vet ikke hva som kommer til å skje. Arsenal tapte 0–3 for Crystal Palace, og det hadde ingen forventet. Det er ikke mulig å forutse noe i denne ligaen.

Tilbake til basis

24-åringen føler det er på tide at United hevder seg i toppen, både i England og ute i Europa.

– Jeg kom til en stor utfordring i Manchester United. Målet er å gå tilbake til basis, som er å spille i mesterligaen og kjempe om titler. Vi har alt som trengs for å klare det, mener Pogba.

Manchester United har stått utenfor mesterligaen i to av de tre siste sesongene.

(NTB)