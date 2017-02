Frykter Jansrud mister VM-utfor: - Det kan snu til det verre

ST. MORITZ (Dagbladet): Kjetil Jansrud (31) er syk og måtte melde avbud til et pressetreff i VM-byen i Sveits i ettermiddag.

Nå er det også fare for at lørdagens utfor ryker, ifølge landslagsledelsen.

- Det er alltid en fare for at renn ryker når det er sykdom, sier landslagslege Marc Jacob Strauss til Dagbladet.

- Vi prøver å få ham til å hvile så mye som mulig. Han får litt medisiner, som nesespray, sier Strauss.

Jansrud møtte Dagbladet etter dagens treningsøkt i VM-bakken og norsk presse fikk stille ett spørsmål til alpintstjernen før han måtte haste videre.

- Han var sliten etter treninga i dag. Slik vi tolker det, så er det fortsatt et virus, sier legen.

- Kan rennet gå i vasken?

- Det er alltid en fare for det når det er sykdom. Det kan snu til det verre, det har vi ingen garanti for. Han kan plutselig få feber, og derfor er det viktig at han får hvile og at han blir beskyttet, sier Strauss.

- Hvordan påvirker dette en toppidrettsutøver som Jansrud?

- På dette nivået påvirker slik sykdom mye. Det hadde ikke påvirket en vanlig mann som går på jobb, men her snakker vi om marginer i skibakken.

- Kunne dere forbygget dette på noen måte?

- Det er vanskelig å si. Han var syk da han kom hit på samling. Hvordan han har blitt forkjølet, vet jeg ikke, sier Strauss.

Jansrud skal nå ta det rolig fram mot helgas renn og ha en lett treningsøkt i morgen.

31-åringen fra Vinstra er nå isolert fra resten av troppen, opplyser legen.