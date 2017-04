Gilbert tok sin fjerde Amstel-seier

(procycling.no): For å skape en mer underholdende og åpen finale, gjorde arrangøren av Amstel Gold Race endringer på løypen foran årets utgave. Mens man tidligere ofte bare har ventet på finalen, opp ikoniske Cauberg, åpnet endringen i mye større opp årets ritt.

Da rytterne tok fatt på Kruisberg med 40 kilometer til mål angrep Tiesj Benoot (Lotto-Soudal). Belgieren måtte selv gi tapt ikke lenge etter, men gruppen han etablerte endte opp med å holde hele veien til mål.

Dermed fikk arrangøren det slik de ønsket.

Ny avslutning

I stedet for å ha toppen av Cauberg med en drøy kilometer til mål, var i år siste forsering av bakken med 16 kilometer til mål. I stedet hadde man lagt inn en ny sløyfe, bestående av bakkene Geulhemmerberg og Bemmelberg, sistnevnte fem kilometer før mål.

Opp Cauberg for tredje og siste gang var Philippe Gilbert (QuickStep-Floors), Sergio Henao (Team Sky), Michael Albasini (Orica-Scott), Nathan Haas (Dimension Data), Ion Izaguirre (Bahrain-Merida) og Jose Joaquin Rojas (Movistar) i front etter Wellens angrep, mens Michal Kwiatkowski støtet seg opp senere. De syv samarbeidet godt og inne på de ti siste kilometerne var luken på 40 sekunder og i praksis avgjort.

Bemmelberg avgjør

Inne i Bemmelberg gikk Michal Kwiatkowski til med en gang og strakk gruppen godt ut. Philippe Gilbert markerte polakken umiddelbart, mens de andre kjempet med nebb og klør for å henge med. Da Team Sky-rytteren sakket av på farten kontret Gilbert og Kwiatkowski fulgte med. For de andre fem hadde den første akselerasjonen vært for mye, og belgieren og polakken fikk raskt en stor luke.

Nathan Haas prøvde å støte seg opp til duoen, men ble raskt markert og etter det vokste luken kraftig og det ble raskt klart at de to tidligere vinnerne av rittet skulle kjempe om seieren.

Nathan Haas prøvde å støte seg opp til duoen, men hadde ikke kreftene. Det klarte heller ingen av de andre, så da skulle det til slutt stå mellom de to i front. Inne på oppløpet oppe på platået etter Cauberg begynte Gilbert og Kwiatkowski å lure på hverandre. Polakken tok ut noen meter på belgieren, og klinket tidlig til og kom overraskende på. Team Sky-rytteren fikk raskt en god luke og så ut til å kunne innkassere seieren, men ringreven Gilbert kjempet innbitt for å komme tilbake. Og meter for meter tok han innpå Kwiatkowski, før han på de siste femti meterne klarte å komme forbi.

Dagens seier var Gilberts fjerde seier i Amstel Gold Race og er nå bare én bak rekorden. QuickStep-Floors-rytteren fortsetter også en svært imponerende sesong, med blant annet seier i Flandern rundt for to uker siden.

Michal Albasini spurtet inn til tredjeplassen like etter.

Resultater finner du nederst i artikkelen.

Slik gikk det til:

En endring i løypen skulle sprite opp finalen i årets Amstel Gold Race, men før man kom inn i den skulle man igjennom over 200 kilometer, som hovedsakelig ble en transportetappe.

Etter en drøy halvtime hadde dagens brudd blitt etablert og bestod av tolv mann: Lars Boom (LottoNL-Jumbo), Stijn Vandenbergh (AG2R-La Mondiale), Mads Wurtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Tim Ariesen (Roompot), Nikita Stalnov (Astana), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Johann Van Zyl (Dimension Data), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Pieter Van Speybrouck (Wanty-Groupe Gobert), Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF), og Fabien Grellier (Direct Energie).

Med 35 berg som skulle forseres lå det an til en lang dag for både dem i bruddet og hovedfeltet, men inntil man var inne på de siste fem-seks milene var det en begivenhetsløs affære. Bruddet durte i vei foran, mens hovedfeltet kontrollerte, og holdt seg unna velt og uhell. Bruddets ledelse var på det meste åtte minutter.

Den siste overlevende fra bruddet var til slutt Fabien Grellier, som kjørte strålende, men etter å ha vært over Gulpenberg med drøye 40 kilometer til mål måtte også franskmannen kaste inn håndkleet.

Da rytterne like etter gikk inn i Kruisberg initierte Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) et farlig angrep. For med belgieren gikk Flandern rundt-vinner Philippe Gilbert (QuickStep-Floors), Sergio Henao (Team Sky), Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo), Michael Albasini (Orica-Scott) og Nathan Haas (Dimension Data). Like etter kjempet også Ion Izaguirre (Bahrain-Merida) og Jose Joaquin Rojas (Movistar) seg også opp til de seks.

Med bakkene på løpende bånd viste det seg for tøft for Tiesj Benoot, som hadde opprevet trøye og shorts, og tydelig hadde vært i bakken tidligere i rittet. Over toppen på samme bakke, Eyserbosweg, gikk det en velt som tok ut to tidligere vinnere. Både fjorårsvinner Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida) og Roman Kreuziger (Orica-Scott) gikk i bakken, og deres sjanser til en ny seier forsvant.

Med en farlig gruppe foran begynte også angrepene å komme fra hovedfeltet. Med Benoot ute av frontgruppen prøvde lagkamerat Tim Wellens å støte seg opp like før Keutenberg, for å representere laget sitt i front. Belgieren slet imidlertid med å få los på de syv i front, og snart fikk han besøk av flere. Opp Keutenberg støtet Michal Kwiatkowski (Team Sky) og han skulle etter hvert klare å komme seg helt opp til de syv, mens Lindeman mistet kontakt. Bak der etablerte en ny, solid gruppe seg, bestående av: Greg Van Avermaet (BMC), Alejandro Valverde (Movistar), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Warren Barguil (Team Sunweb), Bob Jungels (QuickStep-Floors) og Rui Costa (UAE Team Emirates).

Med 20 kilometer til mål var det et halvminutt som skilte de to gruppene, mens en større gruppe fulgte halvminuttet deretter.

Samtidig tok de syv i front fatt på Cauberg, for tredje gang for dagen, og samarbeidet i frontgruppen fløt godt. Dermed slet forfølgerne med å ta tid på dem, og da de passerte mål på strekket etter den ikoniske bakken var avstanden oppe i 38 sekunder.

Inne i Bemmelberg, med seks kilometer til mål, angrep Michal Kwiatkowski umiddelbart, men fikk raskt følge av resten av gruppen. Da det tenderte til å roe seg angrep Philippe Gilbert igjen, og denne gangen var det nok til å skape en luke. Med seg fikk han polske Kwiatkowski, mens de andre kjempet innbitt for å komme tilbake.

Inne på oppløpet begynte duoen å leke katt og mus, men det var ikke sjans for forfølgerne å komme opp. Kwiatkowski tok ut litt avstand på Gilbert og overrasket i høy fart, og det så ut til at polakken skulle ta det, men Gilbert gav aldri opp. 34-åringen kjempet seg tilbake på de siste 50 meterne og kom seg rundt polakken. Dermed kunne han juble for sin fjerde seier i det nederlandske rittet.

I gruppen bak tok Michael Albasini spurten om tredjeplassen.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!