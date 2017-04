Godset gremmes over misbrukte sjanser

Sogndal - Strømsgodset 1-1 (1-1)

(Dagbladet): Fire poeng på de tre første kan beskrives som en helt ok sesongstart for Strømsgodset. I dag ventet en tøff bortekamp mot Sogndal på Fosshaugane.

Men Strømsgodset gikk respektløst ut og ga Sogndal en karamell allerede etter 13 minutter.

Bassel Jradi fikk gå helt upresset inn til 20 meter. Den danske spilleren, som hadde et skudd i tverrliggeren like før, takket, bukket og dunket ballen inn i lengste hjørne.

Men Sogndal viste, som de har gjort så mange ganger før, at de ikke lar seg pirke på nesa på hjemmebane. Halvtimen var spilt da Martin Ramsland avsluttet en god Sogndal-kontring med å pirke ballen forbi Godset-keeper Radoslaw Janukiewicz

Lekent. Lekkert.

- Det var en fin pasning. Det var godt å få satt den så vi får gå til pause med uavgjort, sa målscoreren til Discovery.

Utover i den andre omgangen var det Strømsgodset som var nærmest å ta med seg alle tre poengene hjem.

Målscorer Jradi traff nok en gang tverrliggeren på et frispark fra 18 meter etter timen var spilt.

Det var også det nærmeste noen av de to lagene kom tre poeng, selv om Bendik Bye fikk en mulighet på overtid.

Kampen endte dermed 1-1.

- Jeg føler vi skulle hatt alle tre poengene i dag. Det var mye som var bra, men vi greide ikke å omsette sjansene. Vi skapte ikke all verden i andre omgang, men nok til å avgjøre kampen, sier Tor Ole Skullerud til Discovery.

Kollega Eirik Bakke fulgte opp:

- Jeg er fornøyd. Gutta responderte fantastisk til forandringene vi gjorde. Vi kunne fort ha fått et mål på slutten der, men vi er mer oss selv nå enn tidligere. Vi gleder oss over en solid opptreden, så er vi selvfølgelig litt skuffet over at det ikke blir tre poeng.