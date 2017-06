Alstad, som har vunnet nærmest alt som er å vinne på håndballbanen, røper nyheten om den kommende familieforøkelsen i et intervju med Adresseavisen.

Byåsen-backen har termin rundt nyttår og mister dermed mesteparten av neste sesong.

Alstad er samtidig klar på at hun satser mot et comeback på håndballbanen etter at barnet har kommet til verden. Landslagsveteranen har kontrakt med Byåsen ut 2018/19-sesongen.

(NTB)