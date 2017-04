Harry Kane med bragd ingen Tottenham-spiller har klart siden 60-tallet da Spurs herjet igjen

(Dagbladet): Tottenham - Bournemouth 4-0.

Tottenham herjet videre og kappet Chelsea-forspranget til fire poeng da Bournemouth ble fullstendig utspilt på White Hart Lane.

Tottenham ledet 2-0 før 20 minutter var gått. Harry Kane satte inn det tredje, da Spurs tok sin sjuende strake ligaseier på rad. Nok en advarsel til ligalederen.

Ifølge AFP-journalist Tom Williams er Nord-London-juvelen nå den første i klubben til å score 20 pluss i tre sesonger på rad siden Jimmy Greaves på slutten av 60-tallet. Tre andre har klart det i det hele tatt i Premier League-æraen: Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy og Alan Shearer.

- Vi brøt gjennom, og drepte kampen tidlig. Vi er blitt veldig gode til det. Jeg hadde et par sjaner til jeg kunne scoret på, oppsummerer Harry Kane overfor klubbens offisielle kanaler.

- Jeg er veldig fornøyd. Prestasjonen var fantastisk. Jeg er veldig glad på vegne av både spillerne og fansen, sier manager Mauricio Pochettino.



- Troen vi har på måten vi spiller fotball på er så utrolig viktig for oss. At vi ikke bare vinner, men vet hvorfor vi vinner, sier argentineren.



To kjappe

Innledningen antydet at det kunne bli en frustrerende omgang, med flere store sjanser og ufruktbart overtak, men Moussa Dembele satte en stopper for det.

Belgieren fikk dempet et rotete innlegg fra venstre med låret, og banket ballen i mål. Så la ustoppelige Heung-Min Son på til 2-0 like etter.

Harry Kane la ballen til rette for sørkoreaneren med en lekker hælflikk, Son dro ballen med seg inn i feltet med et like lekkert medtak, og skjøt hardt mellom beina til keeper.

Bournemouth var ferdige allerede.

Kane over 20

Så var det Harry Kanes tur til å få sin scoring, rett etter pause.

4 - Harry Kane est le 4e joueur à inscrire 20+ buts lors de 3 saisons consécutives de PL (après Shearer, Henry & van Nistelrooy). Elite. pic.twitter.com/l47GqGYzoS — OptaJean (@OptaJean) April 15, 2017

Christian Eriksen vippet ballen inn til spissen, Simon Francis var sjanseløs i rygg og en-mot-en-duell, Kane trakk seg unna og smalt kula lavt i venstre hjørne.

Og helt til slutt skulle det endelig lykkes for Vincent Janssen også, gitt.

Innbytteren fikk to forsøk inne i boksen etter en corner, og satte sitt første, og svært etterlengtede, spillemål for Tottenham i ligaen.

PS! Evertons Romelu Lukaku topper toppscorerlisten denne sesongen med 23 mål.