Her blir VM-stjerna satt ut etter plystring fra salen: - Hvem gjorde det der?

ST. MORITZ (Dagbladet): Kometen Mikaela Shiffrin (21) fra USA er kanskje alpint-VMs aller heteste kvinnelige navn. I St. Moritz kan sensasjonsjenta ta sitt tredje strake gull i slalåm - i en alder av bare 21 år. Både i 2013 og i 2015 gikk hun helt til topps i slalåm.

På en pressekonferanse i sentrum av VM-byen mandag samlet hun nærmere 200 journalister i salen, der innrømmet slalåmspesialisten at hun bare kjører to disipliner i VM:

- Jeg kjører bare slalåm og storslalåm. Jeg står over Super-G, sier Shiffrin.

Plystring

Dagbladet var på plass blant de mange til stede i salen da Shiffrin og klokkemerket Longines holdt en pressekonferanse.

Og det oppsto også en litt spesiell situasjon underveis i seansen da en person i salen plystret etter et spørsmål fra konfransieren på scenen.

- Du jakter ditt tredje strake VM-gull i slalåm. En ny rekord. Når du ser på formen din, slik du snakker til oss nå, vakkert som alltid, det er vanskelig å tippe mot deg? spør konfransieren.

Før Shiffrin rakk å svare kom det lett plystring fra en person i salen, som trolig siktet til ordet «vakkert».

- Hvem gjorde det der? He-he-he. Jeg er stabil. Jeg har teknikk, jeg vet ikke hvem jeg skal be dere tippe på. Jeg personlig er ingen gambler. Alt kan skje og press kommer og går. Noen ganger bryr jeg meg ikke om hva folk mener om meg. Andre dager tenker jeg mye på hva folk mener. Jeg vet ikke hva som er den største feilen. Hvis jeg ender sesongen uten gull eller verdenscupen sammenlagt, så har jeg likevel hatt den beste sesongen i karrieren. Fra nå av handler det ikke om hva jeg må gjøre, men hva jeg vil gjøre. Det er et kult sted å være for en idrettsutøver, sier Shiffrin.

Shiffrin er født i Vail, Colorado 13. mars 1995 og står med vanvittige 28 verdenscupseire i løpet av sin relativt korte karriere.

Hun debuterte i verdenscupen allerede i 2011. I april 2011, noen uker etter at hun fylte 16 år, ble hun nasjonal mester i slalåm som tidenes yngste amerikaner.

I 2014 tok hun OL-gull. Også det i slalåm.

21-åringen står nå med smått utrolige åtte verdenscupseire denne sesongen. I slalåm har hun vært helt suveren.

- Det har vært en fantastisk sesong så langt. Jeg har flere seire nå enn jeg noen gang har hatt. Jeg kan dra hjem herfra allerede og si at jeg har hatt en fenomenal sesong. Selvsagt er jeg spent før VM og jeg vil avslutte bra, sier Shiffrin.

Null stress

- Er du blitt bedre?

- Jeg har utviklet meg hele tiden. Blitt sterkere og i fjor følte jeg at jeg hadde en god sesong, men så ble jeg skadd. Da tenkte jeg på hva jeg skulle gjøre. Jeg kom fram til at jeg måtte ta ting med ro og er stolt over hvordan ting har gått. Da jeg ble skadd tenkte jeg hvorfor jeg kjempet så hardt for å komme raskt tilbake. Jeg ville heller bruke tid på å komme ordentlig tilbake. Jeg har aldri tenkt sånn før. Jeg stresset ikke, sier Shiffrin.

Sammen med sponsoren Longines håper hun å utvikle alpinsporten med en ny teknisk, liten boks som festes bak på skiskoen. Slik skal ny nyttig informasjon hjelpe verdens beste i jakten på detaljer. Og kanskje tv-seere og skifans får et nytt innblikk.

- Du kan ikke se det med øynene. Det kan gjøre sporten mer interessant for seerne. På TV kan ting se annerledes ut og nå kan kanskje folk få et større innblikk i hvordan det er og hvor fantastisk sporten er, sier Shiffrin.

Super-G for kvinner starter klokka 12 i dag. Shiffrin er ikke med.

Slik kjøres alpin-VM: Tirsdag 7. februar: Super-G kvinner 12.00. Onsdag 8. februar: Super-G menn 12.00. Fredag 10. februar: Superkombinasjon kvinner: Utfor 10.00, slalåm 13.00. Lørdag 11. februar: Utfor menn 12.00. Søndag 12. februar: Utfor kvinner 12.00. Mandag 13. februar: Superkombinasjon menn: Utfor 10.00, slalåm 13.00. Tirsdag 14. februar: Lagkonkurranse kvinner og menn 12.00. Torsdag 16. februar: Storslalåm kvinner 09.45/13.00. Fredag 17. februar: Storslalåm menn 09.45/13.00. Lørdag 18. februar: Slalåm kvinner 09.45/13.00. Søndag 19. februar: Slalåm menn 09.45/13.00.