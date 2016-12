Het Tande hylles av tyske legender

OBERSTDORF (Dagbladet): Daniel-André Tande (22) pekes ut som en av favorittene til å vinne Hoppuka, som starter med kvalifisering klokka 16.45 i dag. Og det er ikke hvem som helst som hyller nordmannen.

- Han hopper aggressivt og følsomt. Er det noen som kan slå Domen Prevc, så er det Tande, sier den tyske hopplegenden Sven Hannawald (42) til Dagbladet.

Sammen med en annen legende, landsmannen Martin Schmitt (38), slo Hannawald av en prat med Tande i går kveld. 22-åringen er på plass i Oberstdorf, den første av fire hoppukebyer.

Hannawald og Schmitt jobber for Eurosport i Tyskland. Førstnevnte er den eneste i historien som har vunnet alle fire rennene i Hoppuka.

- En enorm prestasjon. Det er noe helt sykt å strekke seg etter, sier Tande, som er beæret over hyllesten fra gutta som vasser i hopptriumfer.

Andreplass

Norge stiller med seks hoppere i Hoppuka, der første renn går fredag. Men foreløpig skiller Tande seg ut som vårt eneste håp. Han er nummer to i verdenscupen, bak sloveneren Domen Prevc. Deretter må vi ned på 11.-plass for å finne Andreas Stjernen.

- Jeg ble imponert over det Tande gjorde i Engelberg før jul. Hvis han gjør det samme som der, kan han vinne Hoppuka. Han virker som en rolig og fokusert gutt. Han vet hva han vil, sier Hannawald.

- Jeg har troen på ham, påpeker Schmitt.

På en skala fra én til ti føler Tande at han ligger på en «rolig sjuer».

- Det er kult at det er mange favoritter. Nå skal vi hoppe fire renn, så får vi oppsummere etter dette, påpeker Kongsberg-hopperen.

Gjennombrudd

Han har fått sitt gjennombrudd denne sesongen. Forrige sesong var det Kenneth Gangnes som var Norges nummer én. I skadefraværet til Toten-hopperen har lysluggen ingen problemer med å få presset på seg.

- Jeg er med i Hoppuka for tredje gang. For første gang har jeg det utgangspunktet som jeg har. At jeg er én av flere favoritter, synes jeg er morsomt. Det største presset – og de største forventningene – legger jeg uansett på meg selv.

Tande innrømmer at han er overrasket over at han hopper så stabilt godt.

- Jeg følte ikke at jeg var helt der oppe i sommer. Men det jeg gjør nå er faktisk jævlig bra.

Bakkerekord

Dagens kvalifisering blir fulgt opp med renn klokka 16.45 fredag. Sigurd Pettersen fra Kongsberg har rekorden i Schattenbergbakken i Oberstdorf med 143,5 meter. Han har vært blant Tandes forbilder. Det aller største idolet er avdøde Birger Ruud.

- Jeg har alltid vært en stor fan av de gamle hopperne fra Kongsberg. Jeg har gått gjennom skimuseet flere ganger og sett og hørt historier. Jeg drømte om å gjøre noe av det samme som dem, forteller Tande.

De neste dagene har han kanskje sitt livs mulighet til selv å skrive historie.