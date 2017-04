Hevder Demidov kan være på vei tilbake til Norge

Vadim Demidov har ingen høy stjerne i Minnesota for tiden, og den norske landslagsspilleren kan melde overgang allerede denne våren, ifølge FiftyFive. One.

Det amerikanske sportsnettstedet merker seg at Minnesota United har fått en tøff start på sesongen i Major League Soccer. Blant annet har laget måttet tåle 16 baklengsmål på tre kamper.



Siden bortemøtet med New England Revolution i slutten av mars, har ikke Demidov vært på banen, og han skal heller ikke ha reist til Houston i forkant av lørdagens kamp der.

Kilder sier til FiftyFive. One at Demidovs familie ønsker å være nærmere Oslo. Nettstedet nevner Vålerenga som en mulig ny klubb for forsvarsspilleren, men sier en overgang ikke er nært forestående.

– Han kom hit med de beste intensjoner, og for tiden fungerer ikke dette for ham, så det er noe han må komme seg gjennom, sa hovedtrener Adrian Heath nylig.

Minnesota United har ikke villet kommentere saken.

(NTB)