Hevder Dempsey blir ny Molde-trener, og at Solskjær får ny rolle

Expressen-journalist Daniel Kristoffersson skriver i sin blogg onsdag at han har fått bekreftet at Dempsey er klar for Molde, og at klubben kommer til å gå ut med nyheten i løpet av kort tid, skriver NTB.

Den tidligere Haugesund-treneren, som også var en del av Solskjærs team i Manchester United, Molde og Cardiff, takket nei til å forlenge kontrakten med Djurgården i høst.

Allerede da Dempsey takket nei i oktober, skrev Expressen at han var høyaktuell for Molde.

Moldes pressekontakt per Lianes skriver følgende i en sms til Dagbladet:

- Ukjent for meg, hør med Øystein Neerland.

Molde-direktøren har så langt ikke besvart Dagbladets henvendelse.