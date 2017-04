Historen om Nils-Hugos ballfunn tar av på nettet: - Jeg ble jo kjendis på dagen

(Dagbladet): Andersen er vant til å finne mye rart i vannkanten oppe på Vannøya, nord for Tromsø. En dag dukket det opp en ball som hadde reist helt fra Skottland.

- Det lå det en ball der, og tenkte den måtte komme rekende. Det stod navn på den. Det var en proff FIFA-ball. Jeg regnet med de ville ha den tilbake, og søkte navnet opp på internett. Den kom fra Skottland. Fra et lag som ligger på andreplass tror jeg, sier Nils-Hugo Andersen til Dagbladet.

Ballen tilhører U19-laget til Banks o' Dee FC i Aberdeen. Siden ballfunnet har det strømmet inn med telefoner fra norsk og utenlandsk presse.

- Dagbladet, VG, Nordlys, og engelske BBC er blant de som har ringt meg. Det er helt utrolig. Jeg ble jo kjendis på dagen. Det var artig å finne en ball som kommer derfra. Det er ikke hver dag det skjer. Den har reist bra langt, sier Andersen fornøyd.

Andersen la ballen ut på Facebook fordi han trodde det var en mann i nærområdet som hadde mistet ballen. Vennene hans er helt overrasket over interessen rundt ballfunnet, men hovedpersonen selv synes bare det er moro.

- De er helt forskremt, men jeg synes det er fint. De er inne på siden min og prater om det. Nå ser jeg deg i VG, sier de, forteller Andersen.

Ballen ga han videre til Johnny Mikaelsen i 60-årsgave. Han ga ballen til Mikaelsen fordi han er sportsinteressert og bedre i engelsk, som kunne kontakte laget.

- Ja, jeg fikk den i bursdagsgave. Det var flott. Nå henger i min lille butikk, sammen med skjerf fra Arsenal og Liverpool. Jeg sendte klubben en mail, og fikk svar fra de, forteller Johnny Arne Mikaelsen til Dagbladet.

Han har også blitt kontaktet av pressen fra Storbritannia.

- Jeg har fått en haug med mail jeg ikke har fått sett igjennom. Skotsk presse og BBC har blant annet kontaktet meg. Det er litt spennende. Det er bare en artig liten sak som media har blåst veldig opp. De bekjente jeg har hørt fra synes det er artig, sier Mikaelsen.

Skutt for tre år siden

Andersen har vært i kontakt med spilleren som skjøt ballen, og sier han selv husker situasjonen.

- Jeg fikk tak i laget, og han husket det. Han tok et langskudd som havnet i elva i Aberdeen. Han sa det var tre år siden. Det er godt gjort. Jeg vet ikke hvor den har vært før den kom hit, men det er en bra lang reise, forteller Andersen.

Mikaelsen som fikk ballen i gave, sier han holder fokuset et annet sted.

- Det har vært helt greit, men jeg må ha fokus på jobben min.

- Her i nord finner man alt mulig rart

Det er ikke første gangen Andersen har vært i vannkanten og funnet forskjellige gjenstander. Han sier han kjenner strømmene som går opp til Nord-Norge.

- Her nord finner man alt mulig rart. Golfstrømmen drar med seg ting oppover. Jeg finner mye av alt mulig. Trestokker, flasker, søppel og masse annet. Jeg vet hvordan strømmene går.

Også klubben selv uttrykker glede og overraskelse over at ballen er funnet, og vurderer nå å invitere «redningsmennene» i Troms over på kamp.

- Det er sagaen om den langreiste fotballen, sier klubbleder Tom Ewans til BBC, og sier samtidig at de fleste ballene som havner i elva aldri blir sett igjen.

Nå håper de på å få ballen tilbake, og vurderer å invitere finnerne som æresgjester på hjemmekamp.

- Du kan si det har ballet på seg, sier Mikalsen.

Dermed er kanskje ikke ballen lagt død helt enda.