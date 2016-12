Hjelmeset satser på selvvarmende treningstøy

(Kapital): Nå er også den tidligere langrennsstjernen Odd-Bjørn Hjelmeset i ferd med å tre inn i klesbransjen. Sammen med tidligere Terra-sjef Stein Ole Larsen er han medeier i selskapet Ty Sports, som skal selge treningstøy med en slags varmende effekt, skriver Kapital.

– Klærne har en egen evne som gir forebygging og restitusjon. Varmeeffekten forhindrer kneskader og skade på hofter og annet, reklamerer styreleder Lasse Rise Johansen i Ty Sports, som utvikler klærne.

Produsjon i Italia

Johansen forteller at selskapet nylig fikk de første testkolleksjonene fra Italia. Nå testes klærne i en 30-dagers-periode på toppidrettsutøvere i Hjelmesets bekjentskapskrets. Ty Sports håper at det Japan-utviklede stoffet Nexus, som er i klærne, skal gi dem et konkurransefortrinn. Ty Sports har agenturet på Nexus i Skandinavia.

– Selv om vi tester klærne på eliteutøvere, kan dette tøyet brukes av langt flere enn bare toppidrettsut­øvere. Det kan brukes av alle som trener, folk som går Birken, mosjonister, til jogging, sykling og flere ting, sier styrelederen til Kapital.

Ikke til langrenn

Det er ikke snakk om langrennstøy, men om standard sportstøy, i første omgang løpetights og T-skjorter. Satsingen har imidlertid gått tregere enn planlagt. Av fjorårets årsberetning for Ty Sports fremgår det at planen var å ha første kolleksjon klar for salg i år. Den målsettingen er nå utsatt til andre eller tredje kvartal 2017.

– Mest realistisk er nok tredje kvartal. Men aller viktigst er testingen. Hvis vi må ofre et kvartal eller tre til for å bruke alle tilbakemeldingene og være sikre på at vi har fått de aller beste klærne, så gjør vi det, sier Johansen.

Planen er i beste fall å begynne å tjene penger i 2017.

Det koster å satse

Selv om klessatsingen til Hjelmeset, som til daglig er sponsorsjef i Bama, foreløpig går i minus, har han til rikelig med salt i grøten.

Aksjeselskapet hans Trygg Leik, som han eier 21 prosent av klesselskapet gjennom og som også driver Hjelmesets skiskoler, omsatte for fire millioner kroner i fjor og gikk med 1,4 millioner kroner i overskudd, skriver Kapital.

Flere økonominyheter

Aksje til himmels på gode nyheter

Han økte formuen med 107 mrd i 2016

Arthur Buchardt bygger og bygger, men en ting har han sluttet med