Hoelgaard i opphetet diskusjon med lagkamerat etter hektisk spurt

SCHAFFHAUSEN (procycling.no): På den åttende og siste fellesstartetappen i årets Tour de Suisse, ble det en redusert massespurt. Daniel Hoelgaard hadde karret seg med over rundløypens bakke på alle åtte rundene, og satt klar til å hevde seg i spurten.

Dog klarte ikke FDJs fire ryttere i tetgruppen å organisere noe samarbeid, og det ble mye rot. Daniel Hoelgaard måtte kjøre seg opp på egenhånd og hadde ikke krefter da spurten startet. Kevin Reza ble lagets beste i mål på en niendeplass, mens nordmannen ble nummer 14.

Etter målgang var det dårlig stemning i det franske laget, og Daniel Hoelgaard og Arthur Vichot havnet i en liten opphetet diskusjon. Det var gestikuleringer mellom rytterne etter målgang, og Vichot gestikulerte på nytt etter at de hadde stoppet og pratet.

Vichot endte forøvrig på 15.plass.

– Arthur mente tydeligvis at vi skulle kjøre for ham i spurten, men det ble ikke sagt på møtet. Vi hadde ikke bestemt hvordan vi skulle gjøre spurten, for vi regnet ikke med at det skulle bli spurt. Han var litt sur for at jeg ikke prøvde å hjelpe ham i spurten, sier Hoelgaard til procycling.no i Sveits like etter målgang.

Dårlig kommunikasjon

Med tanke på at det var fire ryttere som satt med foran hos det franske laget, forklarer Hoelgaard at det ikke bare er han som kan klandres.

– Er det dårlig kommunikasjon, bare?

– Ja, det er det. Men det er en vanskelig løype å kommunisere i, fordi man ligger bare på en strek, så man får ikke snakket noe med laget om taktikk.

Daniel Hoelgaard ble hentet inn i troppen fordi FDJ ville ha en spurter på laget. Men i et ritt omtrent blottet for rene spurtetapper, har det ikke blitt mange sjanser for 24-åringen.

– Hadde dette vært en sjanse for deg?

– Ja, det hadde vært det. Jeg prøvde å kjøre for meg selv på slutten. Hele laget lå samlet, men så var det litt uvisst hva vi skulle gjøre. Jeg havnet i hvert fall for langt bakpå, også brukte jeg for mye krefter på å komme meg frem igjen.

Arthur Vichot er lett gjenkjennelig i sin rene, franske mestertrøye. FDJ-kapteinen er habil i korte bakker, og trives i rundløyper som den i Schaffhause i dag.

Derfor var han lagets kaptein på lørdagens etappe.

– Planen var at vi skulle kjøre for Arthur, og at han skulle komme seg avgårde i en gruppe i den siste bakken. Da han ikke kom med, så hadde vi ikke lagt noe plan B hvis det ble spurt.

Ser lyst på ny kontrakt

Ålgårdingen er på utgående kontrakt hos FDJ i år, men frykter ikke nevneverdig at han må ta et steg ned.

Han forklarer at han har fått indikasjoner på at han er i planene videre, men utelukker heller ikke andre lag.

– Nå ser det lyst ut med tanke på å forlenge med FDJ. Laget har lyst til å fortsette. Jeg ser også på andre tilbud hvis det skulle dukke opp, det er jo litt forhandlingsperiode nå.

– Du er åpen for å gå til et annet lag?

– Jeg har det veldig fint i FDJ, så hvis har en bra plan videre for meg, blir jeg gjerne her, forklarer rogalendingen.

Formen har også vært oppadgående for Hoelgaard, som hadde en periode i mai hvor han slet med en skade fra en velt i 4 jours de Dunkerque. Dog merker han at Tour de Suisse har vært et knalltøft ritt, spekket med utfordringer.

– Det var en veldig hard start, veldig varmt, så jeg slet ganske mye de første dagene. Det ble bare bedre og bedre etter det, og i dag følte jeg meg egentlig veldig bra, utenom helt på slutten. Det er litt dumt at jeg får vært med i to spurter uten å lykkes helt. Men det har ikke vært typiske massespurter, de har vært harde og tekniske, forklarer en optimistisk Hoelgaard.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!