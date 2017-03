Hyret inn leiemordere da kjæresten ble gravid. Nå har Bruno skaffet seg en ny fotballklubb

(Dagbladet): I 2010 arresterte politiet Flamengo-stjerna Bruno Fernandes da Souza i forbindelse med drapet på Eliza Samudio.

Så ble han dømt til 22 års fengsel.

Bruno nektet for at han utførte handlingene selv. Han innrømte likevel at han hadde kjent til, og akseptert, drapet på sin gravide kjæreste.

- Er en god fotballspiller

Ifølge en av hans medsammensvorne, skal en venn av Bruno ha bestilt drapet, før kroppen hennes ble fortært av hunder.

Nå har brasilianeren signert for det Minas Gerais-baserte laget Boa Esporte. Det bekrefter tredjedivisjonsklubben på sine hjemmesider.

Der har de et bilde av en glisende Bruno iført lagets drakt.

- Når jeg gir ham en kontrakt, er det fordi han er en god fotballspiller, sier Roberto Moraes, direktør for Boa Esporte, ifølge klubben selv.

- Har betalt dyrt

Klubben spiller på tredje nivå i Brasil, og har signert spilleren etter Bruno fikk muligheten til å sone utenfor murene.

Dette i påvente av at saken på nytt skal prøves, ifølge Xinhua News.

- Selv ikke et liv i fengsel ville vekket henne til live igjen. Jeg har betalt dyrt, dette har ikke vært enkelt, har Bruno selv uttalt overfor Globo i etterkant av avgjørelsen, ifølge Goal.

Skaper reaksjoner

Boa Esporte var ikke alene om å vise interesse for 32-åringen.

Forut for Brunos signering, forsøkte signerte 15 000 mennesker en kampanje for at Bangu Atlético Clube ikke skulle kjøpe keeperen.

Nå skaper hans retur til fotballbanen sterke reaksjoner.

Der Vana Lopes, direktør for en brasiliansk rettighetsorganisasjon, mener at den sender feil signaler til barn, sier moren til Eliza Samudio at hun lever i frykt.

- Hvem kan garantere at ikke noe vil hende meg eller mitt barnebarn, skal hun ha sagt, ifølge Goal.com.