I 40 minutter ledet Sarpsborg Eliteserien 2017. Så satte Seck sitt tredje for sesongen

Sarpsborg gikk på sitt tredje tap denne sesongen da Sandefjord ble for sterk og vant 1-0 hjemme. Tapet holdt østfoldingene borte fra tabelltoppen.



Med ett poeng ville Geir Bakkes gutter overtatt tabelledelsen ettersom Rosenborg gikk på et tap. Sarpsborg ledet serien i de 40 minuttene de selv lå an til uavgjort, mens Haugesund ledet.



Men Sandefjord fikk derimot kampen inn i sitt spor, og gjestene syntes å være altfor utålmodige i spillet sitt.

Med seieren har Lars Bohinens gutter fått et lite pusterom til nedrykksstriden.

Det ble tidlig klart at det var Sandefjord som ville mest. Hjemmelaget hadde en kjempemulighet til å ta en tidlig ledelse, men S08-målvakt Anders Kristiansen vartet opp ned en redning fra øverste hylle da han hindret Victor Demba Bindia i å score fra kort hold på overlegget fra Joackim Olsen Solberg.

Flamur Kastrati hadde en flott mulighet da Kristiansen var på en aldri så liten bærtur utenfor feltet. Forsøket endte derimot oppe på nettaket.

Til tross for at Kristiansen også sto for mange gode inngripener, var han langt fra patent da Sandefjord gikk i ledelsen. Han gikk ut i feltet, men tapte duellen med Abdoulaye Seck. Seck fikk ballen med seg med kroppen og nettet sikkert.

Det var det tredje målet for Seck denne sesongen.

– Det er mye som stemmer for oss, både spill og press, og en god målvakt som redder oss når vi blir presset. Jeg synes vi var gode mot Odd og Sogndal uten å få resultater. Nå får vi betalt, og det er en lettelse for spillerne, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport.

Smeller

Det var ikke bare i målprotokollen Sarpsborg fikk seg noen smeller. Den tøffe stopperen Sigurd Rosted fikk en lei stempling i en duell med Demba Bindia, men etter litt behandling kom den landslagsaktuelle spilleren inn på banen igjen.

Anders Trondsen, som var et frisk norsk pust i landskampen mot Sverige tidligere i uken, fikk seg også en smell og måtte halte av banen etter 40 minutter.

– Det var en fortjent seier til Sandefjord. Vi hadde litt momentum i begynnelsen av 2. omgang, men så gjorde vi en del rare ting. En dårlig kamp av oss. Sandefjord klarte å være gode til ting vi har vært dårlige på, sa Sarpsborg-trener Bakke.

– Vi må jobbe steinhardt i hver enste kamp. Vi må ikke tro vi er bedre enn det vi er.

Friskere

Sarpsborg virket langt friskere etter sidebyttet. Ole Jørgen Halvorsen var ikke langt unna å sette utligningen da han plutselig fikk ballen rett i beina i god posisjon. Ballen gikk like over målet til Ingvar Jónsson.

Tobias Heintz, som erstattet Trondsen, fikk også til et godt skuddforsøk med sola i øynene, men ballen gikk rett på målvakten. Svenske Erton Fejzullahu hadde også en god mulighet uten å treffe mellom stengene for gjestene.

Hjemmelaget red det hele av og sikret sesongens tredje trepoenger på hjemmebane.

(NTB)