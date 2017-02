IBU-Besseberg:

Håndteringen av dopinganklagene mot russiske utøvere er det mest krevende Anders Besseberg har stått overfor i sin presidenttid i IBU.

Det sier den mangeårige presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) til NTB. Onsdag ble det avholdt ekstraordinær IBU-kongress i den østerrikske alpelandsbyen Fieberbrunn, dagen før årets verdensmesterskap tar til i Hochfilzen noen kilometer unna.

Kongressen var et direkte resultat av utøvernes krav om handling etter dopingavsløringene i McLaren-rapporten. Samtidig har Verdens Antidopingbyrå (WADA) utøvet press på IBU og avkrevd en forklaring på at russiske Tjumen i september ble tildelt VM i 2021 til tross for dopinganklagene som foreligger mot landet.

Onsdag valgte forbundet som et svar på det siste å anmode russerne om å trekke seg som arrangør av mesterskapet. Dersom anmodningen ikke etterkommes, vil IBU likevel starte arbeidet med å legge mesterskapet et annet sted.

Få vanskelige saker

IBU jobber i tillegg med å etterforske dopingmistanker mot navngitte russiske utøvere. Anders Besseberg vedgår at håndteringen av dopingavsløringene i Russland er den mest krevende saken han har stått overfor som forbundets president.

– McLaren-rapporten har skapt store utfordringer for både oss og andre internasjonale forbund. Dette er en helt enestående sak i min presidentperiode. Jeg har ikke vært borte i noe som er i nærheten av denne, sier han til NTB.

70-åringen har vært president i skiskytterforbundet siden 1992. Før det var han visepresident i fire år.

– Vi har vært så heldige at vi har hatt svært få virkelig vanskelige saker. Stort sett har alle sakene vi har håndtert vært klare når det gjelder dopingbrudd. De sakene vi har anmeldt, har også stått seg hos CAS (Idrettens Voldgiftsrett), og verken WADA eller IBU har anket. Enkelte utøvere har anket, men ikke fått medhold, sier han.

Tøff splittelse

Besseberg trekker fram én annen sak som også skapte voldsom debatt og som ble en personlig påkjenning.

– Den handlet om å splitte moderne femkamp og skiskyting. Jeg ledet prosessen. Det var ikke lett, for jeg satt som president for begge idrettene, sier Besseberg.

I 1960 ble skiskyting lagt inn under Det internasjonale femkampforbundet. Først i 1993 sto skiskytterne igjen på helt egne bein. Året før hadde Besseberg blitt skiskytterpresident.

– Det var en vanskelig prosess, men jeg mente splittelse var riktig. Da hadde jeg søvnløse netter. Det har jeg ikke hatt denne gangen. Nå har vi hatt en arbeidsgruppe med fem dyktige eksperter på dopingområdet. De har vært rådgivere rundt alle beslutninger IBU-styret har tatt, sier han.

70-åringen, som i 2014 ble gjenvalgt som president i fire nye år, er samtidig forberedt på at den pågående dopingsaken vil være på agendaen i overskuelig framtid.

– Dette kommer til å ta lang tid. Jeg har sagt helt fra starten at jeg er redd dette vil ta både uker og måneder, sier Besseberg.

