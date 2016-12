IBU reagerer på trusler om boikott av Russland. Norges skiskytterforbund mener det var riktig: - Det har vært et tema i hele høst

(Dagbladet): For to dager siden sendte Norges Skiskytterforbund et brev til Det internasjonale skiskytterforbunder (IBU), med krav om å frata Russland vinterens verdenscuprenn i skiskyting i Tjumen, samt junior- og ungdoms-EM i Ostrov, etter avsløringene i McLaren-rapporten.

Under 24 timer etter, bekreftet IBU at Russland har gitt fra seg rennene. Men Anders Besseberg, president i Det internasjonale skiskytterforbundet, er ikke fornøyd med at Norge og andre nasjoner har blandet seg inn i prosessen og truet med boikott av Russland.

- At nasjoner truer med boikott for å påvirke en prosess er ikke noe som noen setter pris på, sier Besseberg til NRK.

- Ikke påvirket

Ifølge kanalen har også det tsjekkiske og britiske skiskytterforbundet sendt brev til IBU.

- Det har ikke påvirket oss i denne saken, sier Besseberg.

Truslene om boikott har fått sterke reaksjoner i Russland. Blant annet fra visepresident Vitaly Mutko, som mener utøvere som oppfordrer til boikott bør straffes.

- Det strider mot sunn fornuft og det oympiske charter. Det er et politisk spill og handler om press. Utøvere bør bli straffet om de kommer med slike oppfordringer, sier Mutko.

- Vært et tema i hele høst

Erlend Slokvik, president i Norges Skiskytterforbund, mener det var helt riktig å sende brevet.

- Vi mener at som en av de største og viktigste nasjonene, må vi vise vårt syn på saken. Men om Besseberg mener det, da må vi si at vi er enige om det, sier Slokvik til Dagbladet.

Han mener det har vært viktig å utøve press på IBU og Russland, og at dette har blitt snakket om i hele høst på verdenscuprenn.

- Det har vært et tema, det er klart vi har snakket om det. Både nasjoner og utøvere kan uttale seg, men det er opp til hver enkelt hva man gjør, sier Slokvik.

- Hvor tror og håper du rennene blir flyttet til?

- IBU finner nok gode arrangører til det. Norge har nok ikke mulighet, for samme uke som rennene i Tjumen skulle vært, er det verdenscup i langrenn i Holmenkollen.