Internt drama: Derfor vil Sundby vrake flere glohete norske gullhåp: - Jeg er nervøs

LYGNA (Dagbladet): Martin Johnsrud Sundby har vært ofte på pallen denne sesongen, men sjeldnere helt øverst enn hva tilfellet var i fjor. I dag tok imidlertid 32-åringen fra Røa steget helt opp på toppen av seierspallen igjen - på NM-tremila på Lygna.

Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth kompletterte pallen, mens Sjur Røthe havnet på 4. plass. Kvartetten var i en egen klasse.

Gruppa med Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen, Finn-Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund ble slått med over ett minutt. Petter Northug, som også ville gå seg inn på tremilslaget i VM, havnet over tre minutter bak.

Vinner Sundby presiserer at det ikke er hans oppgave å ta ut laget, men overfor Dagbladet legger han ikke skjul på at han synes dagens fire beste menn bør velges på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lahti-VM.

- Det er ikke jeg som skal ta ut det laget, men jeg vil tro at dagen i dag fungerte som et amerikansk uttak. Når det blir så store differanser mellom utøverne, vil jeg tro at det blir oss fire som går i VM, sier Sundby til Dagbladet.

Vil vrake gullhåpet Krogh

At Røa-gutten ikke mener Petter Northug er kvalifisert, sier seg selv. Mosvik-ekspressen har ingen toppresultater å vise til denne sesongen, som foreløpig har blitt ødelagt av overbelastningen han pådro seg i november. Samtidig er Northug en gullkandidat om han skulle finne formen i tide.

Men hva med Finn-Hågen Krogh? 26-åringen fra Alta ble nr. 3 i verdenscupen forrige sesong og har til tross for sin unge alder åtte individuelle verdenscupseire. Tønseth, Dyrhaug og Røthe har til sammenligning to verdenscupseire til sammen.

Krogh har periodevis vært strålende denne sesongen. Blant annet har han avgjort to verdenscupstafetter for Norge mot stjerner som Sergej Ustjugov og Calle Halfvarsson.

Krogh vant også verdenscuprennet i La Clusaz like før jul. Det var 15 kilometer fellesstart og innbyr til et løpsopplegg som minner om en tremil. Da vant Krogh foran nettopp Sundby på mesterlig vis.

- Du vil likevel vrake Krogh, som er en glohet gullkandidat?

- Ja, men det er for så vidt Didrik, Niklas og Sjur også. Det kommer til å bli gått enda raskere i Lahti. Da vil jeg tro at dette er det beste laget. Det skilte altså ett minutt mellom de fire beste og ned til de øvrige i dag, sier Sundby til Dagbladet.

Hvis Krogh følger verdenseneren helt inn til oppløpet på VM-tremila, vil etter all sannsynlighet Sundby bli slått i spurten. Hvis Sundby derimot får med seg Tønseth, Dyrhaug og Røthe på laget, får han tre kapasitetsløpere og fartsholdere som vil være perfekt for Sundbys kvaliteter.

Det norske problemet

Det passer verdenscuplederen utmerket.

- Etter dagens løp sa jeg til gutta at jeg var stolt over jobben de gjorde. Det har vært mye nerver før et sånt løp, fordi det er så vanskelig å gå seg inn på det norske laget. Særlig Sjur viser at han virkelig vil dette. Det er moro å se, forteller Sundby til Dagbladet.

Han var naturlig nok i godt humør etter sitt 14. NM-gull i dag. Etter seieren fikk han et eksklusivt møte med kong Harald.

- Jeg blir smågutt ved siden av kongen, som jeg har fått gleden av å møte noen ganger før også. Det er stor stas hver gang. Han er en sportsinteressert mann som har fulgt med i mange år og har mye fornuftig å si. Han har gode refleksjoner også om det jeg driver med. Det setter jeg veldig pris på, sier Sundby.

- Det er en situasjon ingen andre nasjoner opplever. Det er ingen andre som har det samme presset. En ekspert på formtopping vil sikkert si at det ikke er gunstig. Det er nesten litt synd at det er sånn. Men vi har de best trente løperne i feltet, så vi skal klare å håndtere det. Men det kan være en utfordring, medgir han.

Bekymret Krogh

Finn-Hågen Krogh vil - i motsetning til Emil Iversen - gå tremila i VM i stedet for lagsprinten. Landslagsledelsen er klar på at man må velge én av delene. Krogh vant lagsprinten i Falun og er best i fristil. Han tror han kan ta gull på tremila i Lahti. Derfor er valget enkelt i hans hode.

Men om Sundby får rett, blir ikke Krogh tatt ut til denne distansen.

- Det er et vanskelig uttak. Det er fire knallsterke kandidater som kommer til å gå. Det er det eneste som er sikkert, forteller Krogh til Dagbladet.

- Har du fått signaler om at du får gå tremila siden du vraker lagsprinten?

- Nei, jeg har ikke fått klarsignal. Jeg velger fortsatt tremila foran lagsprinten. I et uttak spiller alltid skjønn inn. Jeg håper det kommer meg til gode for en gangs skyld. Jeg er spent og nervøs, sier 26-åringen.

Krogh har ofte vært uheldig med uttak, som for eksempel da han først ble tatt ut til OL-sprinten i Sotsji, men senere måtte gi fra seg plassen motvillig til Ola Vigen Hattestad, som ble olympisk mester.

- Det er på tide at jeg har litt marginer nå, sier Krogh, som var fornøyd med dagens renn.

- Det var en økt jeg trengte og en solid opptur fra forrige helg. Jeg er egentlig fornøyd. Jeg lå foran og dro for å få en bra økt.

Røthe: - Det er to sikre på laget

Sjur Røthe har funnet formen i tide og ble nr. 4 på tremila i verdenscupen i Falun og nr .4 på dagens NM-tremil.

- Det er ikke jeg som tar ut laget, men jeg gjorde en god innsats i Falun og her. Jeg er i en posisjon hvor jeg må slå meg inn på laget og bruke krefter, mens Martin og Didrik som er inne, kan ligge bak og vente til avslutningen, sier Røthe til Dagbladet.

- De to er sikre, så kjemper vi andre om de siste plassene, mener han.

- Tror du Northug er helt uaktuell til tremila?

- Vi skal aldri avskrive Petter, sier Røthe.

Sundbys plan

På torsdagens 15 kilometer fikk Sundby bank av Tønseth. Det var et varsko for dagens vinner. Nå skal han roe ned treningsmengden framover.

- Jeg vil trene mye ut neste uke, men intensiteten vil gå noe ned. Jeg fikk et varsko på torsdag og en bekreftelse på at jeg må sørge for å få overskudd i den harde treningsperioden. Jeg balanserer helt på knivseggen. Det skal jeg ikke fortsette med fremover. Nå blir det et safere løp frem mot VM, forteller Røa-gutten.

- Når begynner du å slippe ned på treningsdosene?

- Jeg begynner å slippe opp intensiteten i morgen. Så slipper jeg opp på mengden de to siste ukene fram mot VM. Jeg får en gullmulighet allerede på tremila, så jeg må være på fra start. Jeg vil være i god form i hele mesterskapet. Jeg tror og håper det er mulig, forteller Sundby.