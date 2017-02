Islendingene raser over Lagerbäcks Norge-jobb: - Var Islands mest populære mann

Det kom sterke reaksjoner fra sagaøya da Norge ansatte Lars Lagerbäck-ansettelsen i forrige uke.

I sosiale medier var mange forarget over at trenerveteranen hadde valgt å ta over Norge. Noen sammenlignet det med at Manchester United-legenden Sir Alex Ferguson skulle ha tatt over erkerivalen Liverpool.

- Det er vel ikke helt det samme, mener en humrende Hannes Halldórsson, keeperhelten fra EM.

Burvokteren mener at islendingene har et sterkt emosjonelt forhold til mannen som ledet han og resten av islendingene til en kvartfinale.

- Jeg tror det har mye med følelser å gjøre. Lagerbäck var vel Islands mest populære mann på et tidspunkt. Han kunne sikkert ha blitt president, så populær var han. Mange hadde kanskje forventet at han skulle legge opp da han ga seg etter EM, men så tar han nå over Norge. Det er kanskje en del som heller hadde ønsket at han hadde fortsatt hos oss, fortsetter burvokteren.

- Ble overrasket

Keeperhelten fra EM tror ikke Norge kunne ha valgt en bedre mann enn Lars Lagerbäck, og er sikker på at 68-åringen vil gi landslaget et løft.

Svenske Lagerbäck ble presentert som Per-Mathias Høgmos erstatter i forrige uke. Tidligere Sandnes Ulf- og Bodø/Glimt-keeper Halldórsson, nå hos Randers i den danske superligaen, hadde ikke ventet at Lagerbäck skulle ta over Norge.

- Jeg ble litt overrasket, men dette er et sterkt valg av det norske fotballforbundet. Lars er et perfekt valg for Norge, slik han også var det for Island. Han er ekspert på alt som har med landslagsfotball å gjøre, sier 32-åringen til NTB.

Respekt

Mange har beskrevet Lagerbäck som en rolig type. Halldórsson føyer seg inn i rekken.

- Han er ikke en person som går rundt og skriker til folk. Men han har veldig stor respekt. Han gjør at folk vil gi alt for ham. Det var i hvert fall slik med oss på Island, sier Halldórsson.

- Den viktigste jobben skjer i hverdagen. Som profesjonell fotballspiller skal man ikke behøve en skrikende "Al Pacino-tale" ett minutt før kampstart eller i pausen. Alt handler om repetisjoner med Lars, hele tiden repetisjoner. Det er hans store styrke, mener jeg. Han lager en bestemt ramme rundt laget. Alle vet hva de skal gjøre hele tiden, både på og utenfor banen, fortsetter han.

- Har hjulpet meg

Lagerbäck ledet Island i perioden 2011-2016. Han ga seg etter fjorårets EM, der Island gikk helt til kvartfinale. 32 år gamle Halldórsson var førstekeeper for Island i hele perioden under svensken.

- Lars har hjulpet meg mye i min karriere, noe jeg setter stor pris på. Han har betydd mye for meg, innrømmer sisteskansen.

Ingen spåmann

32-åringen tør ikke å spå om Lagerbäck tar Norge til mesterskap, men han mener forutsetningene er på plass for å få det til.

- Norge kan fort komme til å klatre opp på listen (FIFA-rankingen) nå, ja. Lars tok over Island da vi var historisk lavt ranket. Han var perfekt. Dere kan være lykkelige i Norge nå, for han vil definitivt hjelpe dere resultatmessig, sier Halldórsson.

Selv stortrives han i Danmark om dagen. Keeperen var på lån i Glimt fra nederlandske Nijmegen i fjor høst, men ble altså solgt til Randers etter hvert. Han savner ikke norsk fotball.

- Jeg hadde en fin tid i Norge, men jeg og familien trives veldig godt i Danmark. Jeg har kommet til en flott klubb. Her kjemper vi i toppen, sier 32-åringen.

Randers er tabellfirer på øverste nivå i Danmark etter 21 serierunder. Halldórsson er førstekeeper på laget.

(NTB)