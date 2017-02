LYGNA (Dagbladet): Årets norgesmesterskap på ski har gitt noen svar, men først og fremst nye spørsmål fram mot VM i Lahti.

Vi vet hvem som utgjør Norges sprintlag på VMs åpningsdistanse, men rundt uttaket av tremilslaget på øvelsesdag nr. 2, er det fortsatt usikkerhet. Petter Northug har meldt seg ut av denne kampen, men de resterende kandidatene kriger fortsatt om å komme seg inn på laget.

Martin Johnsrud Sundby er bankers og får etter all sannsynlighet med seg Didrik Tønseth. Den hete gullkandidaten Finn-Hågen Krogh har også fremstått som et sikkert kort på denne distansen, ikke minst med tanke på at han velger å droppe lagsprinten for å optimalisere gullmuligheten på tremila.

Sundbys ønske

Det virket som en selvfølge at Krogh vil bli blant de utvalgte fram til NM-tremila i helga. Da var kvartetten Sundby, Tønseth, Niklas Dyrhaug og Sjur Røthe i en egen klasse. Derfor fortalte Sundby til Dagbladet at han ville se disse fire på det norske laget på bekostning av nevnte Krogh.

- Det er ikke jeg som skal ta ut det laget, men jeg vil tro at dette fungerte som et amerikansk uttak. Når det blir så store differanser mellom utøverne, vil jeg tro at det blir oss fire som går i VM, sa Sundby til Dagbladet lørdag.

- Men Krogh er jo en glohet gullkandidat basert på det han har vist tidligere denne sesongen?

- Ja, men det er for så vidt Didrik, Niklas og Sjur også. Det kommer til å bli gått enda raskere i Lahti. Da vil jeg tro at dette er det beste laget. Det skilte altså ett minutt mellom de fire beste og ned til de øvrige i dag, minner Sundby om.

Iversens stikk

Til Dagbladet forteller landslagskollega Emil Iversen at han tror verdenscuplederen vil ha dette uttaket av kyniske årsaker.

- Martin sier dette fordi han er livredd for Krogh. Han er kynisk, vet du. Finn må absolutt gå tremila. Han er en som kan slå Martin og ta gull. Martin er livredd for Finn, sier Iversen til Dagbladet.

- Du tror det er derfor Sundby vil vrake Krogh?

- Ja, Martin vet at han har kontroll på Sjur, Didrik og Niklas på oppløpet, men ikke Finn. Martin frykter at han blir slått av Finn, så det er nok en baktanke der, tror Iversen, som selv velger lagsprinten foran tremila i VM.

- Må ha en plan B

Krogh prioriterer motsatt, men vil ikke få muligheten til å ta gull om Sundby får det som han vil. Det mener Iversen er en dårlig idé.

- Martin er vanskelig å gå ifra. Sjur og co. skal slite med å gå fra ham, og da har Martin et fortrinn på oppløpet. Men vi bør ha en plan B hvis de norske ikke går fra utlendingene. Vi bør ha med en god spurter. Da er Finn en god mann, mener Meråker-gutten.

Hvis Krogh følger verdenseneren helt inn til oppløpet på VM-tremila, vil etter all sannsynlighet Sundby bli slått i spurten. Hvis Sundby derimot får med seg Tønseth, Dyrhaug og Røthe på laget, får han tre kapasitetsløpere og fartsholdere som vil være perfekt for Sundbys kvaliteter.

Sundbys gutter

Det passer verdenscuplederen utmerket.

- Etter tremila sa jeg til gutta at jeg var stolt over jobben de gjorde. Det har vært mye nerver før et sånt løp, fordi det er så vanskelig å gå seg inn på det norske laget. Særlig Sjur viser at han virkelig vil dette. Det er moro å se, forteller Sundby til Dagbladet.

Også Petter Northug mener Finn-Hågen Krogh bør gå tremila i Lahti. 26-åringen fra Alta ble nr. 3 i verdenscupen forrige sesong og har til tross for sin unge alder åtte individuelle verdenscupseire.

Tønseth, Dyrhaug og Røthe har til sammenligning to verdenscupseire til sammen.

Gullkandidaten

Krogh har periodevis vært strålende denne sesongen. Blant annet har han avgjort to verdenscupstafetter for Norge mot stjerner som Sergej Ustjugov og Calle Halfvarsson.

Krogh vant også verdenscuprennet i La Clusaz like før jul. Det var 15 kilometer fellesstart og innbyr til et løpsopplegg som minner om en tremil. Da vant Krogh foran nettopp Sundby på mesterlig vis.

- Det kan han gjøre igjen i Lahti. La mannen få muligheten til å ta det VM-gullet, oppfordrer Iversen.

Krogh er i sjiktet blant de aller største gullfavorittene sammen med profiler som Sundby, Ustjugov, Halfvarsson, Alex Harvey og Dario Cologna.

Kroghs bønn

26-åringen fra Alta håper han denne gang opplever litt flyt i uttaket.

- Det er et vanskelig uttak. Det er fire knallsterke kandidater som kommer til å gå. Det er det eneste som er sikkert, forteller Krogh til Dagbladet.

- Har du fått signaler om at du får gå tremila siden du vraker lagsprinten?

- Nei, jeg har ikke fått klarsignal. Jeg velger fortsatt tremila foran lagsprinten. I et uttak spiller alltid skjønn inn. Jeg håper det kommer meg til gode for en gangs skyld. Jeg er spent og nervøs, sier 26-åringen.

Krogh har ofte vært uheldig med uttak, som for eksempel da han først ble tatt ut til OL-sprinten i Sotsji, men senere måtte gi fra seg plassen motvillig til Ola Vigen Hattestad, som ble olympisk mester.

- Det er på tide at jeg har litt marginer nå, konkluderer Krogh.