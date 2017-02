Jansrud tok sølvet, Kilde snytt av overraskelsesmann

ST. MORITZ/OSLO (Dagbladet): Kjetil Jansrud tok sølv i super-G-rennet i VM i dag, mens Aleksander Aamodt Kilde ble skjøvet ut av pallen av en stor overraskelse fra Canada.

Lenge så det ut til at det skulle bli dobbelt norsk - uten Aksel Lund Svindal på start - men så dukket det opp en kanadier, gitt. Og så kom det en til.

Eric Guay var raskest både på toppen og i bunnen, og en vanvittig avslutning dyttet nordmennene ned fra pallens øverste trinn.

- Jeg var veldig fornøyd med å lede så lenge, og da jeg så Aleks komme inn rett bak meg trodde jeg faktisk det skulle holde. Men Guay traff godt med linja, og det er bare å ta av seg hatten og gratulere med det. Det er litt av en løype for ham, han er god til å gli. Han utklasset hele startfeltet i dag, sier Jansrud til NRK.

- Vi får bare akseptere at Guay er raskest, men dette lover i hvert fall godt for dagene framover, sier Jansrud, som slet med hoste da han ble intervjuet og har vært forkjølet i oppkjøringa.

Surt for Kilde

For Aamodt Kilde ble det en sur avslutning.

For på startnummer 26 kom Manuel Osborne-Paradis med samme gode ski som Eric Guay, og dyttet nordmannen ut av pallet med tre fattige hundredeler.

- Det var forferdelig å se. Han ble fryktelig skuffa, og det er det greit å bli, sier Jansrud.

Osborne-Paradis har ikke en eneste topp ti-plassering i verdenscupen i super-G siden november 2014, da han ble nummer sju.

God når det gjelder

På et tidspunkt der skarve 14 hundredeler skilte de fire første kom Kjetil Jansrud ned med et strålende løp, og tok teten med 43 hundredeler.

På startnummer 13 kom Aleksander Aamodt Kilde, som den eneste som hadde truet Jansruds tid på lenge, og kjørte inn til andreplass og dobbelt norsk, ni hundredeler etter lagkameraten.

Men det var altså før Guay, som kjørte inn 45 hundredeler foran nordmennene. Og før Osborne-Paradis, som ødela medaljemulighetene for Aamodt Kilde.

- Du går litt inn i din egen boble. Du sitter jo og håper på at det skal gå veien, og det var spennende. Han tok muligheten, det er morsomt for ham, men det er surt for meg. Når det er så nære, så er det ordentlig, ordentlig surt, sier Kilde til NRK.

- Det er den beste følelsen i verden. Jeg er så glad som det går an, og å få stå her sammen med «Manny» også. Det er en herlig følelse å stå her nede og se de andre prøve å slå deg, sier Eric Guay.

Favoritter

Kjetil Jansrud (startnummer 9) og Aleksander Aamodt Kilde (startnummer 13) var regnet blant storfavorittene før VM-starten i Super-G i dag. Det var litt usikkerhet før rennet og det var meldt lett snøvær, men værgudene forholdt seg i ro og rennet startet som planlagt.

Det var overskyet og lett vind i VM-byen rett før rennstart klokka 12 og blant de mektige alpetoppene i St. Moritz lå alt til rette for Super-G-fest.

Norges siste VM-gull i Super-G kom helt tilbake i 1999 da Lasse Kjus tok et delt gull med Herman Maier. Siden har det vært tørke i 18 år.

Norske Ragnhild Mowinckel sørget for en fin VM-dag med en solid sjetteplass i Super-G i går.

VM-gull i Super-G siden 1999: 2017: Eric Guay, Canada 2015: Hannes Reichelt, Østerrike 2013: Ted Ligety, USA. 2011: Christof Innerhofer, Italia 2009: Didier Cuche, Sveits (Svindal bronse) 2007: Patrick Staudacher, Italia. 2005: Bode Miller, USA 2003: Stephan Eberharter, Østerrike 2001: Daron Rahlves, USA 1999: Hermann Maier, Østerrike og Lasse Kjus, Norge