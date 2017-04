Jarstein får munnkurv etter bisarr trend i Bundesliga

Rune Almenning Jarstein (32) står fram som en av de beste spillerne i Bundesliga denne sesongen. Men sammen med resten av laget har keeperen pådratt seg en bisarr statistikk.

Hertha Berlin - som ligger på femteplass i Bundesliga - har tapt alle de sju siste bortekampene. Hjemme på Olympiastadion i Berlin går det på skinner: Her har laget vunnet 11 av 14 kamper denne sesongen.

Nå tar trener Pal Dardai grep. Han har innført ord og setninger som er forbudt å si for Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og co. før bortekampen mot Mainz lørdag.

Ifølge boulevardavisa Bild og lokalavisa BZ sier Dardai:

- Fra nå av skal vi ikke lenger snakke om «tapsrekke», «den negative rekorden» og «svakhet i kontringsspillet». Dette er tabutemaer som ikke skal nevnes i noen diskusjoner.

Ingen god forklaring

Med andre ord: Spillerne får ikke lov til å snakke om det som er negativt. Taper Hertha Berlin på Coface Arena i Mainz lørdag ettermiddag, snakker vi om ei tapsrekke borte på åtte kamper. Det har aldri skjedd før i klubbens historie.

Da Dagbladet snakket med Jarstein om Herthas bortestatistikk i slutten av mars, sa han:

- Vi har ikke vært helt som vi skal på bortebane. Hjemme er vi veldig gode. Borte sliter vi litt mer. Noen god forklaring har jeg ikke, dessverre. Det er sånt som skjer noen ganger.

I forrige bortekamp tapte Hertha 1-0 for Borussia Mönchengladbach. Laget reiste med charterfly fra hovedstaden, noe som fikk trener Dardai til å si på spøk:

- Å reise med charter er dyrt. Hvis vi ikke får med oss poeng borte, må vi begynne å reise med hest og kjerre.

Neppe Champions League

På grunn av den dårlige bortestatistikken må Hertha Berlin trolig vinke farvel til spill i Champions League neste sesong. I Bundesliga fungerer det slik at de tre beste lagene går rett til gruppespillet. Laget nummer fire må via playoff. Opp til Borussia Dortmund på fjerdeplass er det sju poeng.

Lag nummer fem og seks går til Europa League. Det er sannsynligvis her Hertha Berlin må sikte seg inn neste sesong.

Motstander Mainz ligger på 15. plass og skulle være overkommelig for Jarstein og co. Så får vi se om trener Dardais psykologiske spill gir effekt.

Bundesliga Bayern München 28 21 5 2 71 - 15 68 RB Leipzig 28 18 4 6 51 - 30 58 Hoffenheim 28 13 12 3 51 - 28 51 Borussia Dortmund 28 14 8 6 59 - 32 50 Hertha Berlin 28 13 4 11 37 - 34 43 Freiburg 28 12 5 11 36 - 47 41 Köln 28 10 10 8 41 - 34 40 Borussia Mönchengladbach 28 11 6 11 34 - 36 39 Eintracht Frankfurt 28 10 8 10 28 - 30 38 Schalke 28 10 7 11 37 - 32 37 Werder Bremen 28 10 6 12 44 - 48 36 Leverkusen 28 10 5 13 42 - 44 35 Hamburg 28 9 6 13 28 - 51 33 Wolfsburg 28 8 6 14 27 - 42 30 Mainz 28 8 5 15 36 - 47 29 Augsburg 28 7 8 13 26 - 45 29 Ingolstadt 28 8 4 16 31 - 47 28 Darmstadt 28 4 3 21 19 - 56 15