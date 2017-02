Jarstein hylles etter flere kanonredninger tross tap i den tyske cupen

Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1-1, 4-3 etter straffespark (0-1 pause).

(Dagbladet): Da Hertha Berlin møtte Borussia Dortmund på bortebane i 2016, var Rune Almenning Jarstein svært viktig for Hertha i 1-1-kampen.

I den kampen reddet Jarstein et straffespark, og så lenge ut til å være svært delaktig i en seier på Signal Iduna Park. Dessverre klarte han ikke stoppe Pierre-Emerick Aubameyangs skudd tre minutter senere, og de to lagene delte poengene i seriekampen i oktober.

Men i dag kunne Jarstein og Hertha slå tilbake, i åttedelsfinalen i den tyske cupen.

Og det så lovende ut, etter at bortelaget tok ledelsen etter 27 minutter ved Salomon Kalou. Dessverre dukket Marco Reus opp tre minutter ut i andreomgangen, og sørget for at lagene var like langt igjen.

Storspill av Jarstein

32-år gamle Jarstein, som har storspilt for Hertha og blitt førstekeeper denne sesongen, viste seg fram flere ganger på Signal Iduna Park, og har nesten blitt et mareritt for Borussia på deres egen hjemmebane.

Kveldens hjemmelag har nemlig bare tapt tre hjemmekamper i Bundesliga denne sesongen. Og Jarstein ville definitivt ikke gi bort avansement i kveld.

Søkte man på «Jarstein» på Twitter under kampen, dukket det opp hundrevis av twittermeldinger med den norske keeperens navn i - på flere forskjellige språk. Spesielt etter en fantastisk redning i det 66. minutt, da Gurreiros langskudd så ut til å bli et perletreff.

Åtte minutter tidligere hadde Aubameyang tuppet ballen i mål, men dommeren annullerte målet da han mente Jarstein hadde hånda på ballen. Dermed slapp Hertha unna med skrekken.

Også tidligere i kampen hadde Jarstein vist seg fram, og flere på Twitter trakk fram nordmannen opptil flere ganger som en av de beste i verden.

Snakket på seg rødt kort

De siste ti minuttene av ordinær tid så det ikke ut som blåkledde Hertha var laget som tok ledelsen først i kveld. De ble nemlig rundspilt av Borussia, men klarte likevel å holde unna. Marco Reus og Borussia kastet bort flere muligheter til å komme alene mot Jarstein, og maktet ikke ta ledelsen.

Ettersom ingen av lagene klarte å avgjøre kampen i ordinær tid, gikk det hele til ekstraomganger i Dortmund.

Hjemmelaget gikk som ventet hardt ut fra start, og presset høyt. Likevel holdt både hjemme- og bortelaget unna de første 15 minuttene, og de var like langt da den andre ekstraomgangen ble blåst i gang.

Etter 113 spilte minutter fikk Hertha en gedigen mulighet da Kalou kom én mot to. Kalou kunne nok spilt ballen ut til høyre, men lagkameraten på siden var ikke rask nok, og Kalou fortsatte mot mål. I siste liten ble han stoppet av Bertra, som reddet Borussia fra nederlag.

Dommer Deniz Aytekin var ikke særlig fornøyd med Borussia Dortmund-spiller Sokratis Papastathopoulos på tampen av andre ekstraomgang. Sokratis og Borussia fikk frispark mot, noe den greske midtstopperen virkelig var misfornøyd med.

Hertha fikk tidenes mulighet da Sokratis først fikk et gult kort, for usportslig opptreden, før han - etter å ha fått tilsnakk av dommer Aytekin - fortsatte. Dermed ble grekeren sendt av banen få minutter før straffesparkkonkurransen.

Dårlig straffesparkkonkurranse

Rune Almenning Jarstein har reddet straffer før. I kveld kunne han bli helten for Hertha som jaktet en finale i den tyske cupen.

Hertha-spiller Fabian Lustenberger bommet på det første straffesparket, mens Dembele satte Borussias første.

Da Vladimír Darida bommet på Herthas straffespark nummer to, så det ut til å være over før det i det hele tatt hadde startet.

Så reddet Jarstein Borussias andre forsøk, og det var fortsatt spenning i kampen.

På det aller siste straffesparket måtte Hertha score for å ha en mulighet til å gå videre. Men da Salomon Kalou skjøt flere meter over mål, var det de gule og svarte som kunne juble for avansement, etter det som var en svært dårlig straffesparkkonkurranse av Hertha.

Per Ciljan Skjelbred fikk 84 minutter for Hertha Berlin i kveld. Han plaget Borussia-spillerne flere ganger, og endte opp med gult kort 34 minutter ut i kampen.