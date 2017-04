Jarstein tatt på senga da Hertha tapte igjen

Mainz - Hertha Berlin 1-0

Hertha Berlin gikk på sitt åttende bortetap på rad da Mainz vant 1-0 lørdag ettermiddag.

Danny Latza sendte av gårde et langskudd rett før pause. Ballen gikk via Hertha-spiller John Anthony Brooks og i mål. Keeper Rune Almenning Jarstein var på vei mot riktig hjørne, men ble tatt på senga av at ballen skiftet retning.

Nordmannen kunne ikke lastes for baklengsmålet. Tvert imot hadde han flere gode involveringer, og forhindret at tapet ble større.

- Hertha var sjokkerende svake, skriver Berlin-avisa BZ i sitt kampreferat.

Elendig

Hertha har vunnet 11 av 14 hjemmekamper denne sesongen. Men på bortebane står det mildt sagt elendig til. I Berlin snakkes det om en forbannelse. I ettermiddag slo den til igjen. Sist Hertha vant borte, var mot Wolfsburg 3. desember.

Stadion i Mainz gynget da det ble klart at hjemmelaget ville dra i land tre poeng. Laget ligger rett over nedrykksstreken.

Jarstein var selv med i det siste angrepet på corner, men kunne intet gjøre. TV-bildene viste en skuffet nordmann, mens Mainz-spillerne jublet og gratulerte hverandre.

Ikke Champions League

Hertha har aldri tidligere tapt åtte bortekamper på rad. Laget beholder femteplassen på tabellen med 43 poeng på 29 kamper.

Resten av sesongen handler om å sikre plass i Europa League. Bare de fire første plassene gir mulighet for spill i Champions League.

PS: Jarsteins kollega på landslaget, Ørjan Håskjold Nyland, slapp inn tre mål da Ingolstadt tapte 0-3 for Wolfsburg borte.

Bundesliga, 29. runde Augsburg – Köln 2-1 (2-0)

Mål: 1-0 Martin Hinteregger (5), 2-0 Paul Verhaegh (str. 23), 2-1 Philipp Max (selvmål 65).

30.666 tilskuere.

Rødt kort: Ja-Cheol Koo (89, to gule), Alfred Finnbogason (90), Augsburg.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 3-1 (2-1)

Mål: 1-0 Marco Reus (2), 1-1 Marco Fabián (29), 2-1 Sokratis Papastathopoulos (34), 3-1 Pierre-Emerick Aubameyang (86).

81.360 tilskuere.

Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 5-3 (2-2)

Mål: 1-0 Ádám Szalai (9), 2-0 Ádám Szalai (24), 2-1 Jannik Vestergaard (31), 2-2 Lars Stindl (35), 3-2 Kerem Demirbay (58), 4-2 Mark Uth (75), 4-3 Mahmoud Dahoud (78), 5-3 Demirbay (89).

30.150 tilskuere.

Mainz – Hertha Berlin 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 John Anthony Brooks (selvmål 45).

30.579 tilskuere.

Rune Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte hele kampen for Hertha Berlin.

RB Leipzig – Freiburg 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Yussuf Poulsen (36), 2-0 Timo Werner (42), 3-0 Naby Keïta (51), 4-0 Diego Demme (90).

41.446 tilskuere.

Wolfsburg – Ingolstadt 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Markus Suttner (selvmål 45), 2-0 Yunus Malli (68), 3-0 Mario Gómez (80).

26.374 tilskuere.

Ørjan Nyland spilte hele kampen for Ingolstadt.