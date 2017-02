- Jeg er innstilt på å hjelpe laget i tre måneder, så får vi se hva klubben vil

(Dagbladet): Det er ikke hverdagskost at en spiller som har dominert Premier League de siste åra blir plassert på benken.

Det skjedde med Sergio Agüero i dag. Igjen.

Gjennom hele sesongen har vært rykter om murring mellom superstjerna og manager Pep Guardiola - og etter at Gabriel Jesus leverte i debuten - har altså Agüero måtte innfinne seg med tresmak i baken.

Så. Hvordan reagerer en superstjerne på det i dagens moderne fotball?

- Vil bli

Vel, Agüero tar det hele (i hvert fall offentlig) med knusende ro.

Til Manchester Evening News, sier han:

- Sånn skjer. Når du er plassert på benken må du bare vente på muligheten. Jeg må hjelpe laget så mye jeg kan i de neste tre månedene, så får vi se hva klubben vil med meg.

Aguero hinter dermed om at framtida ikke er i hans hender, og han slår samtidig fast at det ikke er han det står på:

- Jeg vil selvfølgelig bli, sier spissen som forlenget kontrakten med klubben tidligere denne sesongen.

Får flere sjanser

På en pressekonferanse etter kampen gjorde Pep Guardiola det likevel klart at Agüero kommer til å få sjanser framover:

- Han kommer til å spille mange kamper, både med og uten Gabriel.

Agüero passet også på å skryte av spissrival/kollega Gabriel Jesus. I intervjuet leverer han et noe oppsiktsvekkende sitat, som er tatt rett ut av en PR-rådgivers bok om hvordan man bør oppføre seg når man blir benket.



- Akkurat nå må jeg bare følge med på det han gjør og lære av det. Jeg kan lære litt.

Se for deg at Zlatan Ibrahimovic eller Cristiano Ronaldo hadde sagt det samme hvis de ble plassert på benken av et ungt stjerneskudd.