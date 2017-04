Johan Olsson er ferdig i verdenscupen

Sveriges langrennsess Johan Olsson gir seg som verdenscupløper på øverste nivå.

37-åringen opplyste om sine framtidige planer på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Jeg har kjent på det at når den dagen kom at byrden av å være mye borte fra familien er større enn gleden med skiløpingen, den dagen skal jeg legge opp. Og den dagen er her nå, sa Olsson.

Selv om det er slutt med å konkurrere i verdenscupen, opplyste Olsson at han ikke gir opp idretten helt. Det neste målet blir "en svensk klassiker".

- Det skal bli utrolig moro. Vansbrosimmet og Vätternrunden blir de største utfordringene. Lidingöloppet og Vasaloppet kjenner jeg meg trygg på, sa Olsson.

Olsson har en lang karriere bak seg. Han har to OL-gull i stafett. Hans beste OL-plassering individuelt var 2.-plass på 15-kilometeren i Sotsji i 2014.

Olsson har to individuelle VM-gull. Det ene kom på 50-kilometeren i Val di Fiemme i 2013. To år etter vant han gullet på 15 kilometer under VM på hjemmebane i Falun.

Olsson tok totalt seks OL- og åtte VM-medaljer.

Etter VM i Lahti sa veteranen at han ville ta en beslutning om framtiden først etter at han kom hjem fra Finland.

Det har han nå gjort. Under VM i Lahti var Johan Olsson med på det svenske laget som tok bronse i stafetten. Det ble svenskens siste mesterskap.

