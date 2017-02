(Dagbladet): Den verste tiden er trolig forbi. En lettet Therese Johaug forlot Ullevaal Stadion etter høringen for to uker siden. Tre dager senere pakket hun kofferten og dro til Pyeongchang sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

Der var hun fra mandag til onsdag forrige uke. 28-åringen fra Dalgsbygda har pekt seg ut Pyeongchang som stedet hvor hun skal slå tilbake og gjenreise karrieren. Det er disse OL-løypene som verserer i Johaugs tanker og drømmer når hun trener mot et mål som periodevis har virket evig langt vekke.

Nå er det mye nærmere. Nå har hun sett neste års OL-løyper på nært hold. Hun har fått et lite fortrinn på majoriteten av konkurrentene som prioriterte sine respektive nasjonale mesterskap under forrige helgs prøve-OL.

Johaug ble positivt overrasket

Der fikk suspenderte Johaug ikke delta, men i to dager fikk hun sjekket ut løypene før verdenscupsirkuset med Justyna Kowalczyk i spissen tok over showet. Johaug fikk svarene hun var ute etter og dro hjem igjen med positivitet og et smil om munnen.

Dette skal hun klare.

- Turen var veldig bra, sier Therese. Hun ble positivt overrasket over hvor tøff løypa var. Den var ikke så lett som mange trodde etter alt pratet om at man skal gå på en golfbane, forteller Johaugs manager Jørn Ernst til Dagbladet.

- Hvilke svar fikk hun?

- Therese var veldig fornøyd med oppholdet. Snøforholdene var gode. Logistikken fungerte bra. Løypene så fine ut. Alt i alt var det veldig positivt.

Johaugs drøm

Reisen var slitsom. Etter bare to dager i den kommende OL-byen, dro Johaug hjem igjen.

- Ja, det er slitsomt med så mye reising på så kort tid, men det måtte bli sånn. Det var verdt det og ga viktig påfyll når det gjelder motivasjonen, forteller Johaugs manager.

- Vi har hørt at løypene kanskje skal legges om, slik at de blir enda hardere. Det er i så fall veldig positivt for Therese. Det gir ekstra motivasjon.

Selv sa Johaug følgende til Dagbladet for noen uker siden:

- Jeg håper vendepunktet har kommet. Nå tar jeg måned for måned. Det store målet er OL, fortalte Johaug.

OL-løypenes forvandling

Langrennssjef Vidar Løfshus er på vei hjem fra Pyeongchang, hvor han hadde med seg noen av de nest beste norske langrennsløperne. De imponerte stort, ikke minst Silje Øyre Slind med 2. plass på sprinten, i likhet med landslagssprinter Sondre Turvoll Fossli. Også Daniel Stock glimtet til med en 2. plass.

Øyre Slinds oppsiktsvekkende gode sprint underbygger Johaugs erfaringer om at denne OL-løypa er langt tøffere enn antatt. I fjor sa Knut Nystad følgende til Dagbladet etter å ha testet ut det som ble omtalt som «golfbaneløyper»:

- Løypa er flat og det blåser ekstremt mye. Det er ikke noe poeng å dra i denne motvinden. Det vil lønne seg å ligge bak i feltet, hvis det blir sånn i OL også. Det er nok Petter Northug gladere for enn Martin Johnsrud Sundby, sier Nystad til Dagbladet.

Nå er tonen en annen. På vei hjem fra Pyeongchang forteller Løfshus til Dagbladet at harde løyper venter i OL neste år.

- Løypene føles litt tyngre når det er snø og bakkene litt bygd opp. Sprintløypa er svært krevende. Klassiskdelen av skiathlon-traseen er forholdsvis enkel, men skøyteløypa er hardere. Det blir et bra OL, forteller Løfshus til Dagbladet.

Johaugs plan

Det er et nytt slag i trynet for Petter Northug at det som ble omtalt som enkle løyper i fjor, plutselig har blitt langt hardere løyper nå. Dagbladet skrev i fjor om løypene som var skreddersydd for Northug med få harde stigninger og mye motvind. Nå rapporteres det om at løypene har blitt og skal bli enda hardere.

Det er godt nytt for eksempelvis Johaug, som trener knallhardt for tiden.

- Vi planla et høydeopphold i januar, men det måtte vi droppe på grunn av dårlige snøforhold i blant annet Seiser Alm. Derfor blir Therese heller på Sjusjøen de neste ukene, forteller Jørn Ernst.

- Vil hun trene med resten av landslaget?

- Det vet jeg ikke. De møtes sikkert i løypa. Hun vil sikkert tilbringe litt tid med noen av dem. Det regner jeg med. Det blir fullt av folk i løypa. Det russiske landslaget er jo også på plass.

Dilemmaet på Sjusjøen

Spørsmålet er da om Johaug får lov til å legge seg i ryggen til eksempelvis Ingvild Flugstad Østberg nå som både Johaug og det norske landslaget skal trene på Sjusjøen de neste ukene.

- Nei, Therese kan ikke være med på noe organisert trening med oss de dagene vi har definert samling. Men om de møtes i løypa, kan de selvsagt gå sammen på ski, sier Løfshus til Dagbladet.

- Vil dere tillate det - eller unngå det i frykt for negative overskrifter i utenlandske medier?

- Hun trener stadig vekk med sine venninner, men da i henhold til WADAs regler. Therese skal ikke være med oss på samling på Sjusjøen, presiserer han.

- Hun skal ikke være med på noe organisert av Norges Skiforbund, konkluderer Løfshus.

Mikkelsplass rolle

Med andre ord må Johaug vente til etter treningsøktene før hun kan tilbringe tid med sine gode venninner på det norske langrennslandslaget. Marit Bjørgen og Heidi Weng vil imidlertid ikke være å se på Sjusjøen, da de drar til henholdsvis Davos og Skeikampen.

Dermed er det trener Mikkelsplass som må styre Johaugs treninger også mens landslaget er på Sjusjøen.

- Pål Gunnar kommer opp til Sjusjøen et par ganger i uka og følger Therese på nært hold og gir innspill på teknikk og treningsopplegget. Det ser veldig bra ut. Formen til Therese er det ikke noe å si på, forteller Ernst.

- Har hun gjort testløp som viser hvilken form hun er i sammenlignet med i fjor?

- Det har jeg ikke helt oversikten over, men det virker som at formen er veldig bra. Treningsmodellen som Pål Gunnar har lagt opp til fungerer veldig bra.

- Når forventer dere at dommen kommer?

- Vi har ikke fått noen signaler om når vi får en avklaring, men innen 14 dager må det komme. Jeg tipper det kommer neste uke, forteller Ernst.

Tror på superkompensasjon

Idretts- og treningsekspert Johan Kaggestad har stor tro på Johaugs ventelige comeback i OL i 2018, hvis påtalen på 14 måneder medfører riktighet. Kaggestad tror Johaug kan få en fysisk superkompensasjon.

- Ja, konkurranser gjør at man brytes mer enn man bygges opp. Mange har nytte av lengre treningsperioder og færre konkurranser. På sikt kan dette slå positivt ut rent sportslig for Johaug med tanke på OL i 2018. Jeg håper det, sa Kaggestad nylig til Dagbladet.

- Utfordringen er at det kan være vanskeligere å motivere seg på enkelte økter nå, siden målet er langt fremme, men tiden går fort.

Kaggestad, som blant annet hadde stor suksess som trener til to andre tidligere utholdenhetsdronninger, Grete Waitz og Ingrid Kristiansen, tror Johaug kan komme tilbake på et enda høyere nivå enn hun tidligere har vært på.

- Therese kan komme tilbake sterkere enn noensinne. Nå har hun en gyllen anledning til å legge inn en meget god treningsperiode. Dette er ikke noe lenger avbrekk enn Marit Bjørgen og mange andre har hatt, så jeg er overbevist om at hun kommer sterkt tilbake hvis hun vil, håper Kaggestad.

- Det virker som motivasjonen er god. Uten konkurranser får hun superkompensasjon treningsmessig og et mentalt overskudd. Motivasjonen til å konkurrere, vil bygge seg opp til et voldsomt nivå. Det kan gjøre henne sterkere enn noensinne, sier TV 2-kommentatoren.