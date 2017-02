ST. MORITZ (Dagbladet): Kjetil Jansrud (31) kjørte inn til en sølvmedalje i Super-G i VM-løypa i Sveits.

Erik Guay fra Canada var suveren og vant med 45 hundredeler ned til nordmannen.

- Guay gjør et fantastisk løp. Jeg er fornøyd med sølv, selv om jeg kjørte for gullet, sier Jansrud til Dagbladet.

Det var nemlig to gutter fra Canada som tok de andre pallplassene. Gull-Guay og overraskelsen Manuel Osborne-Paradis tok bronse.

- Erik Guay er god på å gli og i softere forhold. For oss som kjenner gutta (fra Canada) så er det ingen overraskelse. Jeg gjør et ganske godt løp og det så ut til å bli en god norsk dag i noen minutter, sier Jansrud, og sikter til at Aleksander Aamodt Kilde ble nummer fire.

For Jansrud har det vært en tøff start på VM med sykdom de siste dagene.

- Det er ikke optimalt å komme til VM med sykdom, men det er ingen unnskyldning for å kjøre. Du gir full gass uansett, sier Jansrud.

På spørsmål om hvordan formen er, svarer 31-åringen fra Vinsra:

- Det er den dårligste dagen i dag. Det er ikke ekstremt gøy det. Det har vært litt tøft. Jeg håper det blir bedre til lørdag (utfor), at det slipper litt gradvis. Jeg klarer fint å mobilisere i to minutter. Det er virus i kroppen, og ikke så mye å gjøre med det, sier Jansrud.

- Er det greit å starte VM med en sølvmedalje? spør NTBs reporter.

- Så fine er vi ikke blitt på det. Jeg veit ikke om dere er mye på langrenn og sånn, men i alpint kan vi ikke bli ekstremt skuffa om det ikke blir gull. Aleks (Kilde) har lov til å være skuffa. Jeg har ikke lov. Vi må bygge oss opp mot lørdag (utfor), sier Jansrud.

Neste sjanse for gutta er utfor lørdag.

Super-G, VM:

1) Erik Guay, Canada 1.25,38, 2) Kjetil Jansrud, Norge 0,45 sek. bak, 3) Manuel Osborne-Paradis, Canada 0,51, 4) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 0,54, 5) Vincent Kriechmayr, Østerrike 0,88, 6) Alexis Pinturault, Frankrike 0,90, 7) Andreas Sander, Tyskland 0,97, 8) Carlo Janka, Sveits 0,99, 9) Dominik Paris, Italia 1,02, 10) Hannes Reichelt, Østerrike 1,09.

Øvrig norsk: 25) Bjørnar Neteland 2,80.