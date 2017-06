- Kanskje det beste laget jeg har vært del av noen gang

(procycling.no): De som har fulgt med Katusha-Alpecin gjennom vårklassikerne, og videre utover Tour of California og Critérium du Dauphiné - vet at ikke alt har fungert som det skal for Kristoff & Co. så langt i sesongen.

Stavanger-mannen har alt kvittert ut 6 seirer, men triumfen i Eschborn-Frankfurt står fortsatt igjen som et høydepunkt i det regnskapet.

Topp 5-plasseringer fra Milano-Sanremo og Flandern rundt bør også trekkes fram.

- Som lag har vi ikke kjørt fantastisk, men det har vært bra på trening, sier Kristoff i intervju med NTB.

Mener han burde vunnet i Dauphiné

I fjor var det mye nesten, og det har fortsatt denne sesongen. Kristoff har vært nære på fra Paris-Nice, via California og nå siste i Critérium du Dauphiné.

Fasit er likevel fortsatt andreplasser i Dauphiné og Nice, samt fjerdeplass fra solkysten i USA.

- Jeg fikk et godt opptrekk da jeg ble nummer to i Critérium du Dauphiné. Da burde jeg kanskje ha dratt seieren i havn, sier han.

Nå er det NM som gjenstår foran Tour de France, og 29-åringen har ingenting å utsette på backingen han får i laget. Snarere tvert imot:

- Vi stiller med et godt lag. Kanskje det beste jeg har vært del av noen gang.

Får massiv støtte

I touren vil han verken ha Joaquim Rodriguez (lagt opp) eller Ilnur Zakarin (kjørte giroen) å dele ansvaret med.

Laguttaket blir ikke gjort før i etterkant av Sveits rundt (avsluttes søndag). Men det aller meset vil nok dreie seg om å hjelpe lagets førstespurter i de kaotiske avslutningene.

Tony Martin er selvskreven på laget, og det er trolig også Rik Zabel. I tillegg vil nordmannen gjerne ha med seg Michael Mørkøv, Sven Erik Bystrøm og Marco Haller.

- Vi har ikke tatt ut laget ennå, så vi får se. Men jeg tror det blir et bra lag med mange rundt meg. Da bør muligheten være til stede for at jeg kan prestere. Jeg var egentlig god nok i fjor til å ta en etappeseier. Jeg bommet litt den dagen Peter Sagan slengte seg forbi (16.-etappe mot Bern), men det er noen år siden jeg vant sist i touren. Målet i sommer er en etappeseier. Gjerne flere også, sier han i et invervju med TV 2 Sporten.

Tenker på grønn trøye

De siste årene har han vært best i rittets andre uke, men den tendensen håper han å bryte denne gangen.

Allerede på den 2. og den 3.-etappen dukker det nemlig opp gylne muligheter for nordmannen. Spesielt avslutningen i Liège stikker seg ut.

- Målet er å få unnagjort en etappeseier tidlig. Vanligvis er jeg best i uke to, men den første uka blir helt avgjørende for om jeg har en sjanse i poengkonkurransen. Jeg får se underveis hvordan han ligger an, sier han til NTB.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!